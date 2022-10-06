RT: на Кара-Мурзу* завели дело о госизмене

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Марш Немцова. Москва, кара-мурза владимир
Кара-Мурзе* грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

В отношении публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) завели уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник.

«Дело о госизмене завели в отношении Владимира Кара-Мурзы», — пишет издание в своем telegram-канале. «Следователи выяснили, что на протяжении многих лет зампред Открытой России (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России», — сообщает RT.

Источник издания сообщает, что за такую деятельность публицист получал около 30 тысяч долларов в месяц. По обвинению в госизмене Кара-Мурзе грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Следственный комитет РФ возбуждал уголовное дело в отношении публициста. По информации его адвоката, его обвиняли в распространении фейков о российской армии.

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В отношении публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) завели уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник. «Дело о госизмене завели в отношении Владимира Кара-Мурзы», — пишет издание в своем telegram-канале. «Следователи выяснили, что на протяжении многих лет зампред Открытой России (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России», — сообщает RT. Источник издания сообщает, что за такую деятельность публицист получал около 30 тысяч долларов в месяц. По обвинению в госизмене Кара-Мурзе грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее Следственный комитет РФ возбуждал уголовное дело в отношении публициста. По информации его адвоката, его обвиняли в распространении фейков о российской армии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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