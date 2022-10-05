Мобилизованные из ХМАО получили зарплатные карты

06 октября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Все мобилизованные получают карту платежной системы «Мир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военнослужащие из ХМАО получили зарплатные карты платежной системы «Мир». Об этом журналисту URA.RU рассказал по телефону мобилизованный спецназовец Дмитрий Аксенов. «Все солдаты в нашей части [в Екатеринбурге] уже получили зарплатные карты. У всех платежная система „Мир“, у большинства карты ВТБ, но есть и другие банки. „Сбербанка“, правда, ни у кого пока не видел», — поделился Аксенов с корреспондентом агентства. Журналист агентства связался сюгорчанином, проходящим боевое слаживание в военном гарнизоне Омска. «Зарплатные карты раздали, но пользоваться ими пока нельзя — они активируются в течение двух недель», — уточнил собеседник агентства. На вопрос URA.RU, поступали ли военнослужащим обещанные выплаты, оба военнослужащих ответили отрицательно. «Карты выдали 5 октября, насколько мне известно, у нас в части еще никому выплаты не поступали. Во всяком случае, я об этом не слышал», — прокомментировал Аксенов. Ранее URA.RU писало о том, когда начнутся выплаты мобилизованным жителям ХМАО. Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей поступит на зарплатные счета мобилизованных после того как они пройдут медкомиссию и будут утверждены на службе в военной части. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие из ХМАО получили зарплатные карты платежной системы «Мир». Об этом журналисту URA.RU рассказал по телефону мобилизованный спецназовец Дмитрий Аксенов. «Все солдаты в нашей части [в Екатеринбурге] уже получили зарплатные карты. У всех платежная система „Мир“, у большинства карты ВТБ, но есть и другие банки. „Сбербанка“, правда, ни у кого пока не видел», — поделился Аксенов с корреспондентом агентства. Журналист агентства связался сюгорчанином, проходящим боевое слаживание в военном гарнизоне Омска. «Зарплатные карты раздали, но пользоваться ими пока нельзя — они активируются в течение двух недель», — уточнил собеседник агентства. На вопрос URA.RU, поступали ли военнослужащим обещанные выплаты, оба военнослужащих ответили отрицательно. «Карты выдали 5 октября, насколько мне известно, у нас в части еще никому выплаты не поступали. Во всяком случае, я об этом не слышал», — прокомментировал Аксенов. Ранее URA.RU писало о том, когда начнутся выплаты мобилизованным жителям ХМАО. Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей поступит на зарплатные счета мобилизованных после того как они пройдут медкомиссию и будут утверждены на службе в военной части. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.