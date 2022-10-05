В Пермском крае земли ЗАТО Звездный перестали быть запретной зоной

06 октября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

На землях, исключенных из ЕГРН, теперь разрешено строительство Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный исключены из запретной зоны Единого государственного реестра недвижимости 462 земельных участка. На их территории теперь официально разрешается жилая, а также иная застройка. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщает краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. «Сегодня 462 земельных участка общей площадью 468 га были исключены из запретной зоны в ЕГРН. Оперативно осуществить эту работу удалось при участии специалистов Минимущества Пермского края и администрации ЗАТО Звездный. Теперь на этих земельных участках можно вести строительство социально-значимых, производственных и других объектов», — говорится в сообщении ведомства. Также уточняется, что ранее решение об исключении участков земли в Звездном из запретной зоны Пермского лесничества, которое является военным объектом, приняло Минобороны РФ. Согласно постановлению российского правительства, в запретной зоне запрещалось вести строительные, рекреационные и другие работы, которые создают угрозу безопасности объекта.

В Пермском крае в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный исключены из запретной зоны Единого государственного реестра недвижимости 462 земельных участка. На их территории теперь официально разрешается жилая, а также иная застройка. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщает краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. «Сегодня 462 земельных участка общей площадью 468 га были исключены из запретной зоны в ЕГРН. Оперативно осуществить эту работу удалось при участии специалистов Минимущества Пермского края и администрации ЗАТО Звездный. Теперь на этих земельных участках можно вести строительство социально-значимых, производственных и других объектов», — говорится в сообщении ведомства. Также уточняется, что ранее решение об исключении участков земли в Звездном из запретной зоны Пермского лесничества, которое является военным объектом, приняло Минобороны РФ. Согласно постановлению российского правительства, в запретной зоне запрещалось вести строительные, рекреационные и другие работы, которые создают угрозу безопасности объекта.