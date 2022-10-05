05 октября 2022

В Пермском крае земли ЗАТО Звездный перестали быть запретной зоной

© Служба новостей «URA.RU»
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ЗАТО городской округ Звездный. Пермь, звездный, пермский край, зато звездный
На землях, исключенных из ЕГРН, теперь разрешено строительство Фото:

В Пермском крае в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный исключены из запретной зоны Единого государственного реестра недвижимости 462 земельных участка. На их территории теперь официально разрешается жилая, а также иная застройка. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщает краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

«Сегодня 462 земельных участка общей площадью 468 га были исключены из запретной зоны в ЕГРН. Оперативно осуществить эту работу удалось при участии специалистов Минимущества Пермского края и администрации ЗАТО Звездный. Теперь на этих земельных участках можно вести строительство социально-значимых, производственных и других объектов», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что ранее решение об исключении участков земли в Звездном из запретной зоны Пермского лесничества, которое является военным объектом, приняло Минобороны РФ. Согласно постановлению российского правительства, в запретной зоне запрещалось вести строительные, рекреационные и другие работы, которые создают угрозу безопасности объекта.

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В Пермском крае в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный исключены из запретной зоны Единого государственного реестра недвижимости 462 земельных участка. На их территории теперь официально разрешается жилая, а также иная застройка. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщает краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. «Сегодня 462 земельных участка общей площадью 468 га были исключены из запретной зоны в ЕГРН. Оперативно осуществить эту работу удалось при участии специалистов Минимущества Пермского края и администрации ЗАТО Звездный. Теперь на этих земельных участках можно вести строительство социально-значимых, производственных и других объектов», — говорится в сообщении ведомства. Также уточняется, что ранее решение об исключении участков земли в Звездном из запретной зоны Пермского лесничества, которое является военным объектом, приняло Минобороны РФ. Согласно постановлению российского правительства, в запретной зоне запрещалось вести строительные, рекреационные и другие работы, которые создают угрозу безопасности объекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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