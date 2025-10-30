В Центре городской культуры пермяки будут делать скульптуры из еды и есть их
Центр городской культуры в Перми превратится в Афинскую школу
Фото: Влад Нелюбин © URA.RU
В пермском Центре городской культуры открывается новая выставка-инсталляция «Афинская школа» художника Романа Сакина. 6 ноября автор проведет здесь «Открытый урок», где ученики будут изучать и создавать произведения на заданную тему. В том числе из еды.
«Учебный день будет состоять из четырех занятий: прогулки, обеда, тихого часа и труда. В течение двух часов участники будут изучать только одну тему, заранее выбранную художником. На прогулке — наблюдать за объектами, связанными с этой темой. На обеде — делать из еды скульптуры и съедать их после обязательной демонстрации и обсуждения. На тихом часе — лежать и думать, и рисовать эскизы для следующего урока. На труде — создавать произведения искусства, связанные с темой дня», — рассказали в ЦГК. Подобные уроки Афинской школы уже проходили в мастерских Третьяковской галереи.
Инсталляция «Афинская школа» — это мистификация, представляющая авторскую реконструкцию филиала Афинской школы в трех комнатах: учебном классе, столовой и спальне. Подобно Платоновской Академии в Древней Греции школа Романа Сакина предполагает полное погружение студентов в учебный процесс, частью которого становятся не только занятия, но и трапеза, совместный труд, прогулка и даже тихий час.
