В Центре городской культуры пермяки будут делать скульптуры из еды и есть их

В пермском Центре городской культуры открывается новая выставка-инсталляция «Афинская школа» художника Романа Сакина. 6 ноября автор проведет здесь «Открытый урок», где ученики будут изучать и создавать произведения на заданную тему. В том числе из еды.

«Учебный день будет состоять из четырех занятий: прогулки, обеда, тихого часа и труда. В течение двух часов участники будут изучать только одну тему, заранее выбранную художником. На прогулке — наблюдать за объектами, связанными с этой темой. На обеде — делать из еды скульптуры и съедать их после обязательной демонстрации и обсуждения. На тихом часе — лежать и думать, и рисовать эскизы для следующего урока. На труде — создавать произведения искусства, связанные с темой дня», — рассказали в ЦГК. Подобные уроки Афинской школы уже проходили в мастерских Третьяковской галереи.