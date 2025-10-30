Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

В Центре городской культуры пермяки будут делать скульптуры из еды и есть их

30 октября 2025 в 16:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Центр городской культуры в Перми превратится в Афинскую школу

Центр городской культуры в Перми превратится в Афинскую школу

Фото: Влад Нелюбин © URA.RU

В пермском Центре городской культуры открывается новая выставка-инсталляция «Афинская школа» художника Романа Сакина. 6 ноября автор проведет здесь «Открытый урок», где ученики будут изучать и создавать произведения на заданную тему. В том числе из еды.

«Учебный день будет состоять из четырех занятий: прогулки, обеда, тихого часа и труда. В течение двух часов участники будут изучать только одну тему, заранее выбранную художником. На прогулке — наблюдать за объектами, связанными с этой темой. На обеде — делать из еды скульптуры и съедать их после обязательной демонстрации и обсуждения. На тихом часе — лежать и думать, и рисовать эскизы для следующего урока. На труде — создавать произведения искусства, связанные с темой дня», — рассказали в ЦГК. Подобные уроки Афинской школы уже проходили в мастерских Третьяковской галереи.

Инсталляция «Афинская школа» — это мистификация, представляющая авторскую реконструкцию филиала Афинской школы в трех комнатах: учебном классе, столовой и спальне. Подобно Платоновской Академии в Древней Греции школа Романа Сакина предполагает полное погружение студентов в учебный процесс, частью которого становятся не только занятия, но и трапеза, совместный труд, прогулка и даже тихий час.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал