Транспортное сообщение будет организовано от улицы Ушинского до площади Восстания

С 1 ноября в Мотовилихинском районе Перми начнет работу новый автобусный маршрут №83. Его запуск анонсировал глава Перми Эдуард Соснин. Транспортное сообщение будет организовано от улицы Ушинского до площади Восстания.

«Введение данного маршрута позволит объединить районы города, ранее не охваченные сетью общественного транспорта. Кроме того, обеспечит удобный подъезд к лыжной базе „Динамо“, о чем просили жители», — написал мэр Перми в своем telegram-канале.

В рамках оптимизации транспортной сети в Мотовилихинском районе будут внесены изменения в работу еще нескольких автобусов. Так, маршрут №38 теперь проследует от Запруда II до площади Дружбы. Для обеспечения транспортной доступности микрорайона Гарцы II, куда больше не будет заезжать маршрут №26, принято решение продлить маршрут №17к через микрорайон Висим.

Корректировки затронут и Кировский район. Теперь автобус №66 будет осуществлять движение с охватом улицы Мореходной, что обеспечит лучшую транспортную доступность для жителей микрорайона Старая Налимиха.

Власти отмечают, что на измененных и новых маршрутах работают автобусы малого и среднего класса, что позволяет организовать перевозки в районах с труднопроходимым рельефом и узкими улицами. Все установленные способы оплаты, а также предусмотренные льготы на них продолжат действовать.