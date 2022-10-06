В пермском ТРЦ открылся магазин для подготовки к Хэллоуину

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Украшения к Хэллоуину в заведениях Екатеринбурга, тыква, хэллоуин, helloween
Магазин будет работать временно Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся специализированный магазин, где можно купить товары для подготовки к Хэллоуину. В ТРЦ уточняют, что отдел открылся временно.

«Здесь представлены все необходимые для проведения праздника товары. Кроме того, гости смогут приобрести маски и костюмы, а также грим для полноценного перевоплощения в персонажей праздника», — сообщили в ТРЦ.

В магазине можно приобрести декор в виде паутины, пауков, скелетов, тыкв. В продаже есть тематическая посуда, воздушные шары с привидениями и летучими мышами. Отдел расположился на первом этаже — напротив гипермаркета «Лента».

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылось новое кафе фастфуда. В «Фан-Фан Картофан» основное блюдо — запеченный картофель с начинкой.

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В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся специализированный магазин, где можно купить товары для подготовки к Хэллоуину. В ТРЦ уточняют, что отдел открылся временно. «Здесь представлены все необходимые для проведения праздника товары. Кроме того, гости смогут приобрести маски и костюмы, а также грим для полноценного перевоплощения в персонажей праздника», — сообщили в ТРЦ. В магазине можно приобрести декор в виде паутины, пауков, скелетов, тыкв. В продаже есть тематическая посуда, воздушные шары с привидениями и летучими мышами. Отдел расположился на первом этаже — напротив гипермаркета «Лента». Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылось новое кафе фастфуда. В «Фан-Фан Картофан» основное блюдо — запеченный картофель с начинкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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