В пермском ТРЦ открылся магазин для подготовки к Хэллоуину

Магазин будет работать временно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся специализированный магазин, где можно купить товары для подготовки к Хэллоуину. В ТРЦ уточняют, что отдел открылся временно.

«Здесь представлены все необходимые для проведения праздника товары. Кроме того, гости смогут приобрести маски и костюмы, а также грим для полноценного перевоплощения в персонажей праздника», — сообщили в ТРЦ.

В магазине можно приобрести декор в виде паутины, пауков, скелетов, тыкв. В продаже есть тематическая посуда, воздушные шары с привидениями и летучими мышами. Отдел расположился на первом этаже — напротив гипермаркета «Лента».

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылось новое кафе фастфуда. В «Фан-Фан Картофан» основное блюдо — запеченный картофель с начинкой.