04 октября 2022

В пермском ТРЦ открылось новое кафе «Фан-Фан Картофан»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, лента, виды перми, трц планета пермь, магазин лента
Кафе находится на втором этаже ТРЦ «Планета» Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылось новое кафе быстрого питания «Фан-Фан Картофан». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«В „Планете“ открылось кафе быстрого питания „Фан-Фан Картофан“. Главная и основная позиция в меню — запеченый картофель, в который гости могут добавить любое наполнение по вкусу», — указано в пресс-релизе.

Кроме картофеля в меню представлены супы и салаты. Кафе расположено на втором этаже.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылся магазин Mexx. Он расположился на первом этаже.

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В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылось новое кафе быстрого питания «Фан-Фан Картофан». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «В „Планете“ открылось кафе быстрого питания „Фан-Фан Картофан“. Главная и основная позиция в меню — запеченый картофель, в который гости могут добавить любое наполнение по вкусу», — указано в пресс-релизе. Кроме картофеля в меню представлены супы и салаты. Кафе расположено на втором этаже. Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылся магазин Mexx. Он расположился на первом этаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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