В пермском ТРЦ открылось новое кафе «Фан-Фан Картофан»

05 октября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Кафе находится на втором этаже ТРЦ «Планета» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылось новое кафе быстрого питания «Фан-Фан Картофан». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «В „Планете“ открылось кафе быстрого питания „Фан-Фан Картофан“. Главная и основная позиция в меню — запеченый картофель, в который гости могут добавить любое наполнение по вкусу», — указано в пресс-релизе. Кроме картофеля в меню представлены супы и салаты. Кафе расположено на втором этаже. Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылся магазин Mexx. Он расположился на первом этаже.

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылось новое кафе быстрого питания «Фан-Фан Картофан». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «В „Планете“ открылось кафе быстрого питания „Фан-Фан Картофан“. Главная и основная позиция в меню — запеченый картофель, в который гости могут добавить любое наполнение по вкусу», — указано в пресс-релизе. Кроме картофеля в меню представлены супы и салаты. Кафе расположено на втором этаже. Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылся магазин Mexx. Он расположился на первом этаже.