В пермском ТРЦ открылось новое кафе «Фан-Фан Картофан»

Кафе находится на втором этаже ТРЦ «Планета»
В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылось новое кафе быстрого питания «Фан-Фан Картофан». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.
«В „Планете“ открылось кафе быстрого питания „Фан-Фан Картофан“. Главная и основная позиция в меню — запеченый картофель, в который гости могут добавить любое наполнение по вкусу», — указано в пресс-релизе.
Кроме картофеля в меню представлены супы и салаты. Кафе расположено на втором этаже.
Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылся магазин Mexx. Он расположился на первом этаже.
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