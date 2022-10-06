Мобилизованный из ХМАО посоветовал призывникам запастись прокладками

06 октября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Чем шире прокладка в обуви — тем меньше влаги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из ХМАО, проходящий боевое слаживание в воинском гарнизоне Омска посоветовал будущим призывникам запастись женскими прокладками. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного». «Наши бойцы прошли обучение по оказанию первой помощи в полевых условиях. Море эмоций, много полезного узнали. Совет будущим призывникам: не скупайте пачками тампоны, они там не понадобятся, а вот прокладки наоборот, чем шире, тем лучше», — сообщает автор публикации. Боевой офицер Андрей Станкин, принимавший участие в спецоперации на Украине, в разговоре с URA.RU отметил, что совет может и звучит комично, но полезен для солдат. «Многие видели ролик, в котором советуют женскими тампонами затыкать раны. Но это ерунда. Потому что тампоны не могут остановить кровь. Они просто разбухают, а кровь все течет и течет. Поэтому в боевых условиях используют специальные перевязочные пакеты с клеенкой и с веществом, влияющим на свертываемость крови, чтобы человек не умер от кровопотери. А женские прокладки в условиях сырости очень пригодятся. Многие их используют даже в мирной жизни и берут с собой и на охоту и на рыбалку вместо стелек, потому что они очень хорошо впитывают влагу, а потом их можно просто выкинуть», — объяснил Станкин. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованный из ХМАО, проходящий боевое слаживание в воинском гарнизоне Омска посоветовал будущим призывникам запастись женскими прокладками. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного». «Наши бойцы прошли обучение по оказанию первой помощи в полевых условиях. Море эмоций, много полезного узнали. Совет будущим призывникам: не скупайте пачками тампоны, они там не понадобятся, а вот прокладки наоборот, чем шире, тем лучше», — сообщает автор публикации. Боевой офицер Андрей Станкин, принимавший участие в спецоперации на Украине, в разговоре с URA.RU отметил, что совет может и звучит комично, но полезен для солдат. «Многие видели ролик, в котором советуют женскими тампонами затыкать раны. Но это ерунда. Потому что тампоны не могут остановить кровь. Они просто разбухают, а кровь все течет и течет. Поэтому в боевых условиях используют специальные перевязочные пакеты с клеенкой и с веществом, влияющим на свертываемость крови, чтобы человек не умер от кровопотери. А женские прокладки в условиях сырости очень пригодятся. Многие их используют даже в мирной жизни и берут с собой и на охоту и на рыбалку вместо стелек, потому что они очень хорошо впитывают влагу, а потом их можно просто выкинуть», — объяснил Станкин. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.