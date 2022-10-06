Челябинский военком назвал количество уклонистов при мобилизации

В Челябинской области при мобилизации выявили порядка 20 уклонистов. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.
«В регионе имеются единичные случаи уклонения от мобилизации. Это порядка 15-20 случаев», — сообщил региональный военком.
Максуров отметил, что уклонистами сейчас занимаются полиция и следственный комитет. Он рассказал, что в ближайшее время станет известно, какое уголовное наказание понесут провинившиеся.
Максуров также добавил, что не служивших в армии не будут призывать при мобилизации. А добровольцами принимают всех, и военкомату не важно, есть ли у добровольца военный билет или нет.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.
Как пояснил ранее военный комиссар, указ президента не предполагает запрета на выезд за пределы Челябинской области и перемещение по России резервистов, если они не получали повесток.
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