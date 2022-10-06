Челябинский военком назвал количество уклонистов при мобилизации

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Полиция выявила в регионе порядка 20 уклонистов Фото:

В Челябинской области при мобилизации выявили порядка 20 уклонистов. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.

«В регионе имеются единичные случаи уклонения от мобилизации. Это порядка 15-20 случаев», — сообщил региональный военком.

Максуров отметил, что уклонистами сейчас занимаются полиция и следственный комитет. Он рассказал, что в ближайшее время станет известно, какое уголовное наказание понесут провинившиеся.

Максуров также добавил, что не служивших в армии не будут призывать при мобилизации. А добровольцами принимают всех, и военкомату не важно, есть ли у добровольца военный билет или нет.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.

Как пояснил ранее военный комиссар, указ президента не предполагает запрета на выезд за пределы Челябинской области и перемещение по России резервистов, если они не получали повесток.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинской области при мобилизации выявили порядка 20 уклонистов. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «В регионе имеются единичные случаи уклонения от мобилизации. Это порядка 15-20 случаев», — сообщил региональный военком. Максуров отметил, что уклонистами сейчас занимаются полиция и следственный комитет. Он рассказал, что в ближайшее время станет известно, какое уголовное наказание понесут провинившиеся. Максуров также добавил, что не служивших в армии не будут призывать при мобилизации. А добровольцами принимают всех, и военкомату не важно, есть ли у добровольца военный билет или нет. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны. Как пояснил ранее военный комиссар, указ президента не предполагает запрета на выезд за пределы Челябинской области и перемещение по России резервистов, если они не получали повесток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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