Челябинский военком назвал количество уклонистов при мобилизации

06 октября 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Полиция выявила в регионе порядка 20 уклонистов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинской области при мобилизации выявили порядка 20 уклонистов. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «В регионе имеются единичные случаи уклонения от мобилизации. Это порядка 15-20 случаев», — сообщил региональный военком. Максуров отметил, что уклонистами сейчас занимаются полиция и следственный комитет. Он рассказал, что в ближайшее время станет известно, какое уголовное наказание понесут провинившиеся. Максуров также добавил, что не служивших в армии не будут призывать при мобилизации. А добровольцами принимают всех, и военкомату не важно, есть ли у добровольца военный билет или нет. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны. Как пояснил ранее военный комиссар, указ президента не предполагает запрета на выезд за пределы Челябинской области и перемещение по России резервистов, если они не получали повесток.

В Челябинской области при мобилизации выявили порядка 20 уклонистов. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «В регионе имеются единичные случаи уклонения от мобилизации. Это порядка 15-20 случаев», — сообщил региональный военком. Максуров отметил, что уклонистами сейчас занимаются полиция и следственный комитет. Он рассказал, что в ближайшее время станет известно, какое уголовное наказание понесут провинившиеся. Максуров также добавил, что не служивших в армии не будут призывать при мобилизации. А добровольцами принимают всех, и военкомату не важно, есть ли у добровольца военный билет или нет. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны. Как пояснил ранее военный комиссар, указ президента не предполагает запрета на выезд за пределы Челябинской области и перемещение по России резервистов, если они не получали повесток.