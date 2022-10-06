В закрытом свердловском городе встретили героев спецоперации

06 октября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Героев СВО на Украине встретили плакатами и аплодисментами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) горожане встретили участников спецоперации на Украине, которые вернулись домой. Информация об этом появилась в группе «Вместе ZA мир» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня замечательный день. Замечательный, потому что не рядовой. Город встречал героев, вернувшихся с несения боевой службы в ЛНР и ДНР. Ребят-защитников встречали родные, друзья, просто люди», — говорится в посте городского паблика. Горожане приветствовали участников СВО плакатами, аплодисментами и криками: «Спасибо, родные!». Один из солдат заявил, что рад вернуться домой. «Это мой дом. Сейчас куплю мороженное, потом поем пельменей. И спать», — поделился мыслями мужчина. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что на службу привлекут 300 тысяч человек: тех, кто имеет боевой опыт и получил ВУС (военно-учетная специальность). Солдат из Новоуральска встречали родные и близкие Фото: группа «Вместе Zа Мир» в социальной сети «ВКонтакте» Героев спецоперации встречали плакатами и российскими флагами Фото: группа «NVK | Новоуральск ВКонтакте» Фото: группа «NVK | Новоуральск ВКонтакте»

В Новоуральске (Свердловская область) горожане встретили участников спецоперации на Украине, которые вернулись домой. Информация об этом появилась в группе «Вместе ZA мир» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня замечательный день. Замечательный, потому что не рядовой. Город встречал героев, вернувшихся с несения боевой службы в ЛНР и ДНР. Ребят-защитников встречали родные, друзья, просто люди», — говорится в посте городского паблика. Горожане приветствовали участников СВО плакатами, аплодисментами и криками: «Спасибо, родные!». Один из солдат заявил, что рад вернуться домой. «Это мой дом. Сейчас куплю мороженное, потом поем пельменей. И спать», — поделился мыслями мужчина. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что на службу привлекут 300 тысяч человек: тех, кто имеет боевой опыт и получил ВУС (военно-учетная специальность).