В Хорватии заявили, что Зеленский взял Европу в заложники Advance: Зеленский своим отказом от переговоров с Россией взял в заложники всю Европу 06 октября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 + Зеленский из-за отказа перегоров с Россией взял Европу в заложники Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский, подписав документ об отказе проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, взял Европу в «заложники». Об этом сообщает издание Advance. «Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники», — написал обозреватель хорватского издания Д. Марьянович. Также он отметил, что президент Украины не в праве держать в заложниках Европу, а мир всегда предпочтет побежденную Украину «ядерному холокосту». Ранее Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией. По заявлениям официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, он тем самым поставил себя в тупик. В Кремле подчеркнули, что Москва готова провести переговоры с Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский, подписав документ об отказе проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, взял Европу в «заложники». Об этом сообщает издание Advance. «Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники», — написал обозреватель хорватского издания Д. Марьянович. Также он отметил, что президент Украины не в праве держать в заложниках Европу, а мир всегда предпочтет побежденную Украину «ядерному холокосту». Ранее Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией. По заявлениям официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, он тем самым поставил себя в тупик. В Кремле подчеркнули, что Москва готова провести переговоры с Киевом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям