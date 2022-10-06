В Хорватии заявили, что Зеленский взял Европу в заложники

Advance: Зеленский своим отказом от переговоров с Россией взял в заложники всю Европу
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский из-за отказа перегоров с Россией взял Европу в заложники Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский, подписав документ об отказе проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, взял Европу в «заложники». Об этом сообщает издание Advance.

«Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники», — написал обозреватель хорватского издания Д. Марьянович. Также он отметил, что президент Украины не в праве держать в заложниках Европу, а мир всегда предпочтет побежденную Украину «ядерному холокосту».

Ранее Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией. По заявлениям официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, он тем самым поставил себя в тупик. В Кремле подчеркнули, что Москва готова провести переговоры с Киевом.

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Президент Украины Владимир Зеленский, подписав документ об отказе проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, взял Европу в «заложники». Об этом сообщает издание Advance. «Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники», — написал обозреватель хорватского издания Д. Марьянович. Также он отметил, что президент Украины не в праве держать в заложниках Европу, а мир всегда предпочтет побежденную Украину «ядерному холокосту». Ранее Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией. По заявлениям официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, он тем самым поставил себя в тупик. В Кремле подчеркнули, что Москва готова провести переговоры с Киевом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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