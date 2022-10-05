Омбудсмен ХМАО взяла на контроль взыскание алиментов с мобилизованных

Бывшие жены мобилизованных из ХМАО боятся, что дети останутся без денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на контроль вопрос выплаты алиментов после ряда обращений, полученных от бывших жен мобилизованных. В беседе с журналистом URA.RU Стребкова сообщила, что приставы пока не получали разъяснений по вопросу списания алиментов с 250 тысяч рублей, которые полагаются югорчанам при заключении контракта, однако социальные выплаты удерживать не должны.

«Аппарат омбудсмена связался с правовым отделом управления судебных приставов. Нам ответили, что в настоящее время официальных разъяснений по этому поводу нет. По словам начальника правового отдела УФССП ХМАО, алименты удерживаются со всех видов дохода, но социальные губернаторские выплаты в этот список не входят», — прокомментировала Стребкова.

В аппарате уполномоченного по правам человека ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что банк должен сам контролировать категорию платежей и, видя поступление социальных выплат, не может удерживать алименты. «В случае, если банк все же списал социальную выплату в качестве алиментов, приставы готовы работать с каждым обращением в индивидуальном порядке», — прокомментировали в аппарате омбудсмена.

Отсутствие взыскания с единовременной выплаты, по словам приставов, не значат, что дети военнослужащих останутся без денег. Выплаты будут продолжаться, но удерживать их будут из иных доходов мобилизованного. «Если деньги перестанут поступать или поступит жалоба о неуплате алиментов, пристав обязан будет разыскать новый счет и направить на него взыскание», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что мобилизованные из ХМАО получили зарплатные карты платежной системы «Мир». Пользоваться ими пока нельзя — по словам военнослужащих, карты должны активироваться в течение двух недель.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.