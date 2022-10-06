Терапевт Лишин: курение может привести к обморокам

Терапевт Лишин: курящие люди рискуют потерять сознание после очередной сигареты

06 октября 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Если человек упал в обморок после выкуренной сигареты, ему необходимо сразу обратиться к врачу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Люди, которые курят на протяжении долгого времени, рискуют заработать проблемы с сосудами, что может привести к потере сознания после очередной сигареты. После такого случая человеку следует немедленно обратиться к медицинским специалистам. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-терапевт Виктор Лишин. «Конкретная сигарета вряд ли будет причиной обморока. Но никотин и курение уже будет причиной. Это уже такой период курения, когда оно повлияло на сосуды, давление, тогда будут последствия. Никотин сужает сосуды, влияет отравляющим образом на сосудистую стенку и внутренние органы, и тогда это может привести к потере сознания», — сказал Виктор Лишин. Человек должен обратиться в больницу, если он упал в обморок после выкуренной сигареты, подчеркнул терапевт. «Надо искать причину, проходить обследование, сдавать анализы. Если потеря сознания происходит, то в первую очередь надо обратиться к неврологу и кардиологу. Мы ищем проблему нервной системы, сосудов, головного мозга и сердца», — заключил собеседник агентства. Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян рассказала URA.RU, что худшим способом отказа от курения являются электронные сигареты, так как они так же, как обычные, вызывают никотиновую зависимость, а не избавляют от нее. А врач-терапевт, профессор Павел Воробьев сообщил, что рак легких, мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда считаются самыми страшными последствиями курения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди, которые курят на протяжении долгого времени, рискуют заработать проблемы с сосудами, что может привести к потере сознания после очередной сигареты. После такого случая человеку следует немедленно обратиться к медицинским специалистам. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-терапевт Виктор Лишин. «Конкретная сигарета вряд ли будет причиной обморока. Но никотин и курение уже будет причиной. Это уже такой период курения, когда оно повлияло на сосуды, давление, тогда будут последствия. Никотин сужает сосуды, влияет отравляющим образом на сосудистую стенку и внутренние органы, и тогда это может привести к потере сознания», — сказал Виктор Лишин. Человек должен обратиться в больницу, если он упал в обморок после выкуренной сигареты, подчеркнул терапевт. «Надо искать причину, проходить обследование, сдавать анализы. Если потеря сознания происходит, то в первую очередь надо обратиться к неврологу и кардиологу. Мы ищем проблему нервной системы, сосудов, головного мозга и сердца», — заключил собеседник агентства. Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян рассказала URA.RU, что худшим способом отказа от курения являются электронные сигареты, так как они так же, как обычные, вызывают никотиновую зависимость, а не избавляют от нее. А врач-терапевт, профессор Павел Воробьев сообщил, что рак легких, мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда считаются самыми страшными последствиями курения.