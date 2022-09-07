Терапевт Воробьев назвал три самых страшных последствия курения Терапевт Воробьев: рак легких, мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда - самые страшные последствия курения 08 сентября 2022 в 09:07 Размер текста - 17 + Курение влияет на весь организм Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рак легких, мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда считаются самыми страшными последствиями курения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, руководитель клиники Воробьева, профессор Павел Воробьев. «Муки адские — это рак легких. В 90% с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения», — сказал Павел Воробьев. Как объяснил профессор, курение имеет влияние на все ткани и клетки человека. «Курение — это мутагенное воздействие, которое вообще повышает вероятность рака. Мутагены имеют тропность (привязанность — прим. URA.RU) к разным тканям и клеткам. Это уже чисто биологические вещи», — заключил доктор медицинских наук. Ранее врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что человеку, решившему бросить курить, следует обратиться к врачу, чтобы специалист определил, есть ли у курящего зависимость и в каком состоянии находится его дыхательная система. Два этих обследования помогут избавиться от курения. Рак легких, мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда считаются самыми страшными последствиями курения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, руководитель клиники Воробьева, профессор Павел Воробьев. «Муки адские — это рак легких. В 90% с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения», — сказал Павел Воробьев. Как объяснил профессор, курение имеет влияние на все ткани и клетки человека. «Курение — это мутагенное воздействие, которое вообще повышает вероятность рака. Мутагены имеют тропность (привязанность — прим. URA.RU) к разным тканям и клеткам. Это уже чисто биологические вещи», — заключил доктор медицинских наук. Ранее врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что человеку, решившему бросить курить, следует обратиться к врачу, чтобы специалист определил, есть ли у курящего зависимость и в каком состоянии находится его дыхательная система. Два этих обследования помогут избавиться от курения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям