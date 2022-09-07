07 сентября 2022

Терапевт Воробьев назвал три самых страшных последствия курения

Терапевт Воробьев: рак легких, мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда - самые страшные последствия курения
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, курить запрещено, курение запрещено, знак курить запрещено
Курение влияет на весь организм Фото:

Рак легких, мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда считаются самыми страшными последствиями курения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, руководитель клиники Воробьева, профессор Павел Воробьев.

«Муки адские — это рак легких. В 90% с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения», — сказал Павел Воробьев.

Как объяснил профессор, курение имеет влияние на все ткани и клетки человека. «Курение — это мутагенное воздействие, которое вообще повышает вероятность рака. Мутагены имеют тропность (привязанность — прим. URA.RU) к разным тканям и клеткам. Это уже чисто биологические вещи», — заключил доктор медицинских наук.

Ранее врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что человеку, решившему бросить курить, следует обратиться к врачу, чтобы специалист определил, есть ли у курящего зависимость и в каком состоянии находится его дыхательная система. Два этих обследования помогут избавиться от курения.

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Рак легких, мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда считаются самыми страшными последствиями курения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, руководитель клиники Воробьева, профессор Павел Воробьев. «Муки адские — это рак легких. В 90% с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения», — сказал Павел Воробьев. Как объяснил профессор, курение имеет влияние на все ткани и клетки человека. «Курение — это мутагенное воздействие, которое вообще повышает вероятность рака. Мутагены имеют тропность (привязанность — прим. URA.RU) к разным тканям и клеткам. Это уже чисто биологические вещи», — заключил доктор медицинских наук. Ранее врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что человеку, решившему бросить курить, следует обратиться к врачу, чтобы специалист определил, есть ли у курящего зависимость и в каком состоянии находится его дыхательная система. Два этих обследования помогут избавиться от курения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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