Авербух рассказал о состоянии Татьяны Тарасовой

Авербух: Татьяна Тарасова после госпитализации находится дома

06 октября 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

В настоящий момент Татьяна Тарасова находится дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в настоящий момент находится дома. Об этом рассказал заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух. «Мы тоже переживаем за Татьяну Анатольевну. Естественно, еще вчера мы говорили с ней — она собиралась приехать на съемку. Но вчера вечером позвонила и сказала, что почувствовала себя неважно. <…> На данный момент, насколько мне известно, она действительно была в клинике, но сейчас дома», — рассказал Авербух. Его слова передает Sport24 . Фигурист также уточнил, что в настоящий момент никаких тяжелых диагнозов Тарасовой не ставят. Он также предполагает, что Тарасова через 10 дней успеет вернуться к съемкам шоу «Ледниковый период». Состояние тренера Авербух связывает с реакцией на погоду. Ранее URA.RU сообщало о госпитализации Тарасовой.

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в настоящий момент находится дома. Об этом рассказал заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух. «Мы тоже переживаем за Татьяну Анатольевну. Естественно, еще вчера мы говорили с ней — она собиралась приехать на съемку. Но вчера вечером позвонила и сказала, что почувствовала себя неважно. <…> На данный момент, насколько мне известно, она действительно была в клинике, но сейчас дома», — рассказал Авербух. Его слова передает Sport24. Фигурист также уточнил, что в настоящий момент никаких тяжелых диагнозов Тарасовой не ставят. Он также предполагает, что Тарасова через 10 дней успеет вернуться к съемкам шоу «Ледниковый период». Состояние тренера Авербух связывает с реакцией на погоду. Ранее URA.RU сообщало о госпитализации Тарасовой.