06 октября 2022

Главный омбудсмен РФ рассказала, кто будет помогать мобилизованным с детьми

Главный омбудсмен РФ Москалькова: мы работаем с двумя организациями, которые помогают мобилизованным с детьми
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, игрушки, детские игрушки, детская комната
Семьи военнослужащих обещают не оставлять наедине с проблемами. Им обещают помогать материально Фото:
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Мобилизация в России

Решения о помощи семьям военнослужащих принимаются индивидуально, исходя из его ситуации и положения. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ работает как минимум с двумя организациями, которые помогают семьям мобилизованных с детьми. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала главный омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

«Мобилизованные будут получать денежное довольствие, согласно их выслуге лет и званию. У каждого разное положение, поэтому денежное довольствие рассчитывается индивидуально. По помощи многодетным семьям — в разных регионах сегодня прозвучали разные заявления. Что касается нашего института уполномоченных по правам человека в РФ, то мы заключили соглашение с движением „Мы вместе“ об оказании помощи конкретным семьям. Также работаем с „Красным крестом“, рассматриваем случай каждой семьи конкретно», — поделилась Москалькова.

В 32-м военном городке в Екатеринбурге, куда Татьяна Москалькова прибыла с инспекцией, к ней уже обратились несколько военнослужащих и попросили оказать помощь их семьям. У одного из мобилизованных родился ребенок, и жена не работает — вместе с общественными организациями и волонтерами и ему, и другим нуждающимся обещают помочь. Также омбудсмен заявила, что мобилизованные граждане могут приостановить исполнительное производство в отношении них, для этого им или родственникам необходимо написать соответствующее заявление

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Решения о помощи семьям военнослужащих принимаются индивидуально, исходя из его ситуации и положения. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ работает как минимум с двумя организациями, которые помогают семьям мобилизованных с детьми. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала главный омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. «Мобилизованные будут получать денежное довольствие, согласно их выслуге лет и званию. У каждого разное положение, поэтому денежное довольствие рассчитывается индивидуально. По помощи многодетным семьям — в разных регионах сегодня прозвучали разные заявления. Что касается нашего института уполномоченных по правам человека в РФ, то мы заключили соглашение с движением „Мы вместе“ об оказании помощи конкретным семьям. Также работаем с „Красным крестом“, рассматриваем случай каждой семьи конкретно», — поделилась Москалькова. В 32-м военном городке в Екатеринбурге, куда Татьяна Москалькова прибыла с инспекцией, к ней уже обратились несколько военнослужащих и попросили оказать помощь их семьям. У одного из мобилизованных родился ребенок, и жена не работает — вместе с общественными организациями и волонтерами и ему, и другим нуждающимся обещают помочь. Также омбудсмен заявила, что мобилизованные граждане могут приостановить исполнительное производство в отношении них, для этого им или родственникам необходимо написать соответствующее заявление
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