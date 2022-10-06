Главный омбудсмен РФ рассказала, кто будет помогать мобилизованным с детьми

Главный омбудсмен РФ Москалькова: мы работаем с двумя организациями, которые помогают мобилизованным с детьми

07 октября 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Семьи военнослужащих обещают не оставлять наедине с проблемами. Им обещают помогать материально Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Решения о помощи семьям военнослужащих принимаются индивидуально, исходя из его ситуации и положения. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ работает как минимум с двумя организациями, которые помогают семьям мобилизованных с детьми. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала главный омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. «Мобилизованные будут получать денежное довольствие, согласно их выслуге лет и званию. У каждого разное положение, поэтому денежное довольствие рассчитывается индивидуально. По помощи многодетным семьям — в разных регионах сегодня прозвучали разные заявления. Что касается нашего института уполномоченных по правам человека в РФ, то мы заключили соглашение с движением „Мы вместе“ об оказании помощи конкретным семьям. Также работаем с „Красным крестом“, рассматриваем случай каждой семьи конкретно», — поделилась Москалькова. В 32-м военном городке в Екатеринбурге, куда Татьяна Москалькова прибыла с инспекцией, к ней уже обратились несколько военнослужащих и попросили оказать помощь их семьям. У одного из мобилизованных родился ребенок, и жена не работает — вместе с общественными организациями и волонтерами и ему, и другим нуждающимся обещают помочь. Также омбудсмен заявила, что мобилизованные граждане могут приостановить исполнительное производство в отношении них, для этого им или родственникам необходимо написать соответствующее заявление

Решения о помощи семьям военнослужащих принимаются индивидуально, исходя из его ситуации и положения. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ работает как минимум с двумя организациями, которые помогают семьям мобилизованных с детьми. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала главный омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. «Мобилизованные будут получать денежное довольствие, согласно их выслуге лет и званию. У каждого разное положение, поэтому денежное довольствие рассчитывается индивидуально. По помощи многодетным семьям — в разных регионах сегодня прозвучали разные заявления. Что касается нашего института уполномоченных по правам человека в РФ, то мы заключили соглашение с движением „Мы вместе“ об оказании помощи конкретным семьям. Также работаем с „Красным крестом“, рассматриваем случай каждой семьи конкретно», — поделилась Москалькова. В 32-м военном городке в Екатеринбурге, куда Татьяна Москалькова прибыла с инспекцией, к ней уже обратились несколько военнослужащих и попросили оказать помощь их семьям. У одного из мобилизованных родился ребенок, и жена не работает — вместе с общественными организациями и волонтерами и ему, и другим нуждающимся обещают помочь. Также омбудсмен заявила, что мобилизованные граждане могут приостановить исполнительное производство в отношении них, для этого им или родственникам необходимо написать соответствующее заявление