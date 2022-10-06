Главный омбудсмен РФ рассказала, кто будет помогать мобилизованным с детьми

Решения о помощи семьям военнослужащих принимаются индивидуально, исходя из его ситуации и положения. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ работает как минимум с двумя организациями, которые помогают семьям мобилизованных с детьми. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала главный омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
«Мобилизованные будут получать денежное довольствие, согласно их выслуге лет и званию. У каждого разное положение, поэтому денежное довольствие рассчитывается индивидуально. По помощи многодетным семьям — в разных регионах сегодня прозвучали разные заявления. Что касается нашего института уполномоченных по правам человека в РФ, то мы заключили соглашение с движением „Мы вместе“ об оказании помощи конкретным семьям. Также работаем с „Красным крестом“, рассматриваем случай каждой семьи конкретно», — поделилась Москалькова.
В 32-м военном городке в Екатеринбурге, куда Татьяна Москалькова прибыла с инспекцией, к ней уже обратились несколько военнослужащих и попросили оказать помощь их семьям. У одного из мобилизованных родился ребенок, и жена не работает — вместе с общественными организациями и волонтерами и ему, и другим нуждающимся обещают помочь. Также омбудсмен заявила, что мобилизованные граждане могут приостановить исполнительное производство в отношении них, для этого им или родственникам необходимо написать соответствующее заявление
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Решения о помощи семьям военнослужащих принимаются индивидуально, исходя из его ситуации и положения. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ работает как минимум с двумя организациями, которые помогают семьям мобилизованных с детьми. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала главный омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. «Мобилизованные будут получать денежное довольствие, согласно их выслуге лет и званию. У каждого разное положение, поэтому денежное довольствие рассчитывается индивидуально. По помощи многодетным семьям — в разных регионах сегодня прозвучали разные заявления. Что касается нашего института уполномоченных по правам человека в РФ, то мы заключили соглашение с движением „Мы вместе“ об оказании помощи конкретным семьям. Также работаем с „Красным крестом“, рассматриваем случай каждой семьи конкретно», — поделилась Москалькова. В 32-м военном городке в Екатеринбурге, куда Татьяна Москалькова прибыла с инспекцией, к ней уже обратились несколько военнослужащих и попросили оказать помощь их семьям. У одного из мобилизованных родился ребенок, и жена не работает — вместе с общественными организациями и волонтерами и ему, и другим нуждающимся обещают помочь. Также омбудсмен заявила, что мобилизованные граждане могут приостановить исполнительное производство в отношении них, для этого им или родственникам необходимо написать соответствующее заявление