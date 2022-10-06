Главный омбудсмен РФ Москалькова: мобилизованные могут приостановить выплаты приставам

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Суд. Курган, пристав, судебные приставы
Мобилизованные могут написать заявление судебному приставу с просьбой приостановить исполнительное производство Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные граждане могут приостановить исполнительное производство в отношении них, для этого им или родственникам необходимо написать соответствующее заявление. Об этом заявила корреспонденту URA.RU уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я разговаривала с главным судебным приставом, который сообщил, что в отношении каждого мобилизованного будут исполнены обязательства, связанные с приостановлением исполнительного производства. Для этого нужно подать заявление судебному приставу от него или родственников. Все судебные приставы ориентированы на это. Закон принят и работает. Нужны действия со стороны людей», — рассказала Москалькова.

Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Москалькова приехала с инспекцией в 32-й военный городок Екатеринбурга. Мобилизованные челябинцы спросили у омбудсмена, когда они или их родственники получат заработную плату, и как она будет начисляться. В ответ уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что об этом расскажет губернатор.

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Мобилизованные граждане могут приостановить исполнительное производство в отношении них, для этого им или родственникам необходимо написать соответствующее заявление. Об этом заявила корреспонденту URA.RU уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Я разговаривала с главным судебным приставом, который сообщил, что в отношении каждого мобилизованного будут исполнены обязательства, связанные с приостановлением исполнительного производства. Для этого нужно подать заявление судебному приставу от него или родственников. Все судебные приставы ориентированы на это. Закон принят и работает. Нужны действия со стороны людей», — рассказала Москалькова. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Москалькова приехала с инспекцией в 32-й военный городок Екатеринбурга. Мобилизованные челябинцы спросили у омбудсмена, когда они или их родственники получат заработную плату, и как она будет начисляться. В ответ уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что об этом расскажет губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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