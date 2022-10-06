В ЕС пожаловались на нехватку времени для доработки санкций против России

Чиновник из ЕС: введение ограничения цен на нефть требует уточнения деталей

07 октября 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Чиновник ЕС: многие детали, в том числе вопросы механизма ценообразования, еще должны быть согласованы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Странам Группам семи (G7) и Евросоюзу (ЕС) необходимо проработать еще много деталей, прежде чем вступит в силу ограничение цен на морские поставки российской нефти в третьи страны. На нехватку времени на эти цели пожаловался один из чиновников ЕС. «Введение ограничения цен на нефть все еще обсуждается, мы должны быть уверены, что оно действительно работает. Должны быть проведены проверки для операторов, чтобы показать, что цена на самом деле была ниже ограничения. Все это непросто», — констатировал источник, пишет Reuters. Он отметил, что ЕС не хватает времени, чтобы выяснить все детали. В четверг, 6 октября, ЕС ввел новые антироссийские санкции, в списке ограничений — потолок на нефть из России. Это позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка».

Странам Группам семи (G7) и Евросоюзу (ЕС) необходимо проработать еще много деталей, прежде чем вступит в силу ограничение цен на морские поставки российской нефти в третьи страны. На нехватку времени на эти цели пожаловался один из чиновников ЕС. «Введение ограничения цен на нефть все еще обсуждается, мы должны быть уверены, что оно действительно работает. Должны быть проведены проверки для операторов, чтобы показать, что цена на самом деле была ниже ограничения. Все это непросто», — констатировал источник, пишет Reuters. Он отметил, что ЕС не хватает времени, чтобы выяснить все детали. В четверг, 6 октября, ЕС ввел новые антироссийские санкции, в списке ограничений — потолок на нефть из России. Это позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка».