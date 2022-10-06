Focus: Европе стоит учитывать интересы РФ из-за скорой капитуляции Украины

Запад уже не раз допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива «победы» Украины далеко не очевидна. Об этом пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online. По его мнению, Германии стоит помнить о надежном партнере в лице России и учитывать интересы Москвы.
«Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — пишет обозреватель. Он рекомендует европейским лидерам думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.
Журналист убежден в том, что для Германии Россия — это выгодный экономический партнер и близкий сосед. «Это то, что отличает немецкие интересы от американских: вы не можете избежать своей географии», — резюмировал Штейнгарт.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Ранее в США признали, что Украине не победить, и призвали к примирению. По мнению обозревателя американского издания The National Interest Дэвида Пайна, переговоры — это единственный способ Запада не допустить поражения ВСУ на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта. За дипломатическое урегулирование конфликта выступал и американский бизнесмен Илон Маск. Однако он также усомнился в победе Украины, указав на ресурсное превосходство России.
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Запад уже не раз допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива «победы» Украины далеко не очевидна. Об этом пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online. По его мнению, Германии стоит помнить о надежном партнере в лице России и учитывать интересы Москвы. «Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — пишет обозреватель. Он рекомендует европейским лидерам думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы. Журналист убежден в том, что для Германии Россия — это выгодный экономический партнер и близкий сосед. «Это то, что отличает немецкие интересы от американских: вы не можете избежать своей географии», — резюмировал Штейнгарт. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Ранее в США признали, что Украине не победить, и призвали к примирению. По мнению обозревателя американского издания The National Interest Дэвида Пайна, переговоры — это единственный способ Запада не допустить поражения ВСУ на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта. За дипломатическое урегулирование конфликта выступал и американский бизнесмен Илон Маск. Однако он также усомнился в победе Украины, указав на ресурсное превосходство России.