Focus: Европе стоит учитывать интересы РФ из-за скорой капитуляции Украины

07 октября 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Перспектива «победы» Украины далеко не очевидна, пишет Штейнгарт Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад уже не раз допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива «победы» Украины далеко не очевидна. Об этом пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online. По его мнению, Германии стоит помнить о надежном партнере в лице России и учитывать интересы Москвы. «Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — пишет обозреватель. Он рекомендует европейским лидерам думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы. Журналист убежден в том, что для Германии Россия — это выгодный экономический партнер и близкий сосед. «Это то, что отличает немецкие интересы от американских: вы не можете избежать своей географии», — резюмировал Штейнгарт. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Ранее в США признали, что Украине не победить, и призвали к примирению. По мнению обозревателя американского издания The National Interest Дэвида Пайна, переговоры — это единственный способ Запада не допустить поражения ВСУ на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта. За дипломатическое урегулирование конфликта выступал и американский бизнесмен Илон Маск. Однако он также усомнился в победе Украины, указав на ресурсное превосходство России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад уже не раз допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива «победы» Украины далеко не очевидна. Об этом пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online. По его мнению, Германии стоит помнить о надежном партнере в лице России и учитывать интересы Москвы. «Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — пишет обозреватель. Он рекомендует европейским лидерам думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы. Журналист убежден в том, что для Германии Россия — это выгодный экономический партнер и близкий сосед. «Это то, что отличает немецкие интересы от американских: вы не можете избежать своей географии», — резюмировал Штейнгарт. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Ранее в США признали, что Украине не победить, и призвали к примирению. По мнению обозревателя американского издания The National Interest Дэвида Пайна, переговоры — это единственный способ Запада не допустить поражения ВСУ на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта. За дипломатическое урегулирование конфликта выступал и американский бизнесмен Илон Маск. Однако он также усомнился в победе Украины, указав на ресурсное превосходство России.