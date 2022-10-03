В США признали, что Украине не победить, и призвали к примирению

03 октября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Запад должен возобновить дипломатические переговоры между РФ и Украиной, считают в СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единственный способ спасти Украину от поражения — возобновить переговоры с Россией. Об этом заявил обозреватель американского издания The National Interest Дэвид Пайн. «У Запада есть лишь один способ не допустить поражения Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией: вернуться к дипломатии. Президент Джо Байден должен призвать к немедленному соглашению о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, обеспечить ее безопасность и сохранить ее политическую и экономическую независимость, пока она контролирует минимум 81% своей территории», — пишет Пайн. По его мнению, западные лидеры переоценивают шансы Украины на победу. Кроме того, договор о прекращении огня и избежали ядерной эскалации отвечает интересам национальной безопасности США, заявил журналист. «Администрация Байдена должна воздержаться от новых экономических санкций против России, прекратить отправку дополнительных американских войск в Восточную Европу и приостановить смертоносную военную помощь Украине», — добавил он. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания украинского лидера Владимира Зеленского искать мирные пути урегулирования конфликта. Позже украинский лидер заявлял о готовности вести переговоры при условии, что президентом России будет другой президент, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единственный способ спасти Украину от поражения — возобновить переговоры с Россией. Об этом заявил обозреватель американского издания The National Interest Дэвид Пайн. «У Запада есть лишь один способ не допустить поражения Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией: вернуться к дипломатии. Президент Джо Байден должен призвать к немедленному соглашению о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, обеспечить ее безопасность и сохранить ее политическую и экономическую независимость, пока она контролирует минимум 81% своей территории», — пишет Пайн. По его мнению, западные лидеры переоценивают шансы Украины на победу. Кроме того, договор о прекращении огня и избежали ядерной эскалации отвечает интересам национальной безопасности США, заявил журналист. «Администрация Байдена должна воздержаться от новых экономических санкций против России, прекратить отправку дополнительных американских войск в Восточную Европу и приостановить смертоносную военную помощь Украине», — добавил он. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания украинского лидера Владимира Зеленского искать мирные пути урегулирования конфликта. Позже украинский лидер заявлял о готовности вести переговоры при условии, что президентом России будет другой президент, сообщает RT.