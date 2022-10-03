Илон Маск усомнился в победе Украины в конфликте с РФ

Американский миллиардер Маск указал на превосходство России в ресурсах над Украиной

04 октября 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Илон Маск активно высказывается в своем Twitter по поводу спецоперации России на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Об этом он написал с своем аккаунте в Twitter. Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla в очередной раз призвал стороны к миру. «Россия проводит частичную мобилизацию. Если Крым окажется под угрозой, жертвы с обеих сторон будут разрушительными. У России втрое больше численность населения, чем у Украины, — высказался Илон Маск. На своей странице в Twitter он также запустил опрос среди подписчиков, должны ли жители Крыма и Донбасса самостоятельно решать, являются ли они частью России или Украины. По предварительным итогам голосования, более половины пользователей Twitter, принявших участие в опросе, считают, что население имеет такое право. Ранее Илон Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Американский миллиардер убежден, что прийти к миру можно путем проведения повторных референдумов под наблюдением комиссии ООН. Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. Большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не ее оккупация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Об этом он написал с своем аккаунте в Twitter. Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla в очередной раз призвал стороны к миру. «Россия проводит частичную мобилизацию. Если Крым окажется под угрозой, жертвы с обеих сторон будут разрушительными. У России втрое больше численность населения, чем у Украины, — высказался Илон Маск. На своей странице в Twitter он также запустил опрос среди подписчиков, должны ли жители Крыма и Донбасса самостоятельно решать, являются ли они частью России или Украины. По предварительным итогам голосования, более половины пользователей Twitter, принявших участие в опросе, считают, что население имеет такое право. Ранее Илон Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Американский миллиардер убежден, что прийти к миру можно путем проведения повторных референдумов под наблюдением комиссии ООН. Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. Большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не ее оккупация.