Reuters: США думают, как наказать Саудовскую Аравию, поддержавшую Россию

Reuters: США думают над ответными мерами в отношении Саудовской Аравии

07 октября 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

В Белом доме пока не решили, в чем будут заключаться ответные меры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ответ на сокращение добычи нефти в исполнении Саудовской Аравии, а также членов ОПЕК+ власти США будут искать способы наказания для этих стран. Об этом сообщает издание Reuters. «Что касается будущих отношений с Саудовской Аравией, мы рассматриваем ряд вариантов ответа. Мы тесно консультируемся с Конгрессом», — цитирует издание госсекретаря США Энтони Блинкена. Сокращение добычи нефти может дополнительно повысить цены на энергоресурсы. В правящих кругах США пока не решили какие именно ответные действия последуют вслед за действиями стран организации ОПЕК+. Ранее страны ОПЕК+ договорились с Россией о сокращении добычи нефти ради поддержания цен на энергоресурсы. В Белом доме признали, что члены ОПЕК+ выбрали сторону России. Президент США Джо Байден после решения ОПЕК+ поручил изучить возможность увеличения добычи нефти в США, передает RT. Также сообщалось о том, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США, сообщает телеканал 360 .

В ответ на сокращение добычи нефти в исполнении Саудовской Аравии, а также членов ОПЕК+ власти США будут искать способы наказания для этих стран. Об этом сообщает издание Reuters. «Что касается будущих отношений с Саудовской Аравией, мы рассматриваем ряд вариантов ответа. Мы тесно консультируемся с Конгрессом», — цитирует издание госсекретаря США Энтони Блинкена. Сокращение добычи нефти может дополнительно повысить цены на энергоресурсы. В правящих кругах США пока не решили какие именно ответные действия последуют вслед за действиями стран организации ОПЕК+. Ранее страны ОПЕК+ договорились с Россией о сокращении добычи нефти ради поддержания цен на энергоресурсы. В Белом доме признали, что члены ОПЕК+ выбрали сторону России. Президент США Джо Байден после решения ОПЕК+ поручил изучить возможность увеличения добычи нефти в США, передает RT. Также сообщалось о том, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США, сообщает телеканал 360.