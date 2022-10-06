06 октября 2022
05 октября 2022

Чиновник из ХМАО поздравил президента России с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Сергей Маненков поздравил Владимира Путина с юбилеем Фото:

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий пост чиновник разместил в своем telegram-канале.

«От лица всех белоярцев и от себя лично поздравляю нашего президента с Днем рождения и желаю ему бодрости, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех планов и идей на благо нашей великой России! Югра вас поддерживает!» — говорится в поздравлении.

Ранее URA.RU сообщило, что лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с юбилеем. Руководитель региона от имени чеченского народа пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий пост чиновник разместил в своем telegram-канале. «От лица всех белоярцев и от себя лично поздравляю нашего президента с Днем рождения и желаю ему бодрости, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех планов и идей на благо нашей великой России! Югра вас поддерживает!» — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU сообщило, что лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с юбилеем. Руководитель региона от имени чеченского народа пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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