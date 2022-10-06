Чиновник из ХМАО поздравил президента России с юбилеем

07 октября 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Сергей Маненков поздравил Владимира Путина с юбилеем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий пост чиновник разместил в своем telegram-канале. «От лица всех белоярцев и от себя лично поздравляю нашего президента с Днем рождения и желаю ему бодрости, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех планов и идей на благо нашей великой России! Югра вас поддерживает!» — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU сообщило, что лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с юбилеем. Руководитель региона от имени чеченского народа пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий пост чиновник разместил в своем telegram-канале. «От лица всех белоярцев и от себя лично поздравляю нашего президента с Днем рождения и желаю ему бодрости, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех планов и идей на благо нашей великой России! Югра вас поддерживает!» — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU сообщило, что лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с юбилеем. Руководитель региона от имени чеченского народа пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и долгих лет жизни.