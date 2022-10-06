Кадыров поздравил Путина с днем рождения

07 октября 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Кадыров выразил благодарность Путину в честь его 70-летия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал поздравительный пост в адрес президента РФ Владимира Путина, отмечающего 7 октября 70-летний юбилей. Руководитель региона от имени чеченского народа поздравил пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни и «успехов в служении великой Родине». «Сегодня нашему всенародному лидеру, одному из самых влиятельных и выдающихся личностей современности, патриоту номер один в мире, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет! <…> Желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении нашей великой Родине — России!», — написал Кадыров в своем Telegram. Он также отметил заслуги в президента в становлении и восстановлении Чечни. «Именно Владимир Путин вместе с [первым президентом республики] Ахматом-Хаджи Кадыровым обеспечил наш народ правом самому выбрать свое будущее. Реализация этого права в 2003 году в ходе всеобщего референдума позволила нам навсегда стать частью великой России, прийти к устойчивому развитию, благополучию и процветанию», — подчеркнул Кадыров. Ранее Кадыров обращал внимание на то, что несмотря на свою загруженность, Путин никогда не забывает о значимых для Чечни датах. 7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами, рассказывали в Кремле. Поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения от глав государств не предусмотрены протоколом, но они могут поздравить его. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» Путина в течение двух дней в честь его дня рождения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал поздравительный пост в адрес президента РФ Владимира Путина, отмечающего 7 октября 70-летний юбилей. Руководитель региона от имени чеченского народа поздравил пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни и «успехов в служении великой Родине». «Сегодня нашему всенародному лидеру, одному из самых влиятельных и выдающихся личностей современности, патриоту номер один в мире, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет! <…> Желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении нашей великой Родине — России!», — написал Кадыров в своем Telegram. Он также отметил заслуги в президента в становлении и восстановлении Чечни. «Именно Владимир Путин вместе с [первым президентом республики] Ахматом-Хаджи Кадыровым обеспечил наш народ правом самому выбрать свое будущее. Реализация этого права в 2003 году в ходе всеобщего референдума позволила нам навсегда стать частью великой России, прийти к устойчивому развитию, благополучию и процветанию», — подчеркнул Кадыров. Ранее Кадыров обращал внимание на то, что несмотря на свою загруженность, Путин никогда не забывает о значимых для Чечни датах. 7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами, рассказывали в Кремле. Поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения от глав государств не предусмотрены протоколом, но они могут поздравить его. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» Путина в течение двух дней в честь его дня рождения.