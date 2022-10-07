07 октября 2022

В курганском городе объявился «чистомэн». Фото

В Шадринск приехал российский блогер, чтобы убрать мусор
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Город Шадринск. Курган, шадринск, горсад, город шадринск, ремонт
Набережную Шадринска избавил от мусора российский блогер Чистомэн Фото:

В Шадринск Курганской области приехал российский блогер Чистомэн, который очищает общественные места от мусора. Он собрал несколько мешков бытовых отходов на набережной и в городском бору, отчитавшись о проделанной работе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Рейд в городе Шадринск. Пошел на набережную. По количеству мусора понял, что туда ходит довольно много людей, 30 минут и от присутствия „отдыхающих“ не осталось и следа. Вторую уборку провел в городском бору. На первый взгляд лес очень чистый, но, если свернуть с тропинки на пару метров, то под ногами сразу начинает хрустеть мусор, причем брошенный не вчера. Большинство „артефактов“ 3,4,5-летней давности. Все, что нашел, собрал», — поделился общественник в соцсети.

Блогер-активист Чистомэн донес мешки до ближайших мусорных баков и поделился фото с подписчиками. На своей странице общественник призвал шадринцев «спасать парк, пока еще не поздно». В соцсетях Чистомэн пишет о себе, что пропагандирует поведение нормального человека — убирает мусор и пытается убедить других в том, что «пора привести свой дом в порядок».

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В Шадринск Курганской области приехал российский блогер Чистомэн, который очищает общественные места от мусора. Он собрал несколько мешков бытовых отходов на набережной и в городском бору, отчитавшись о проделанной работе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Рейд в городе Шадринск. Пошел на набережную. По количеству мусора понял, что туда ходит довольно много людей, 30 минут и от присутствия „отдыхающих“ не осталось и следа. Вторую уборку провел в городском бору. На первый взгляд лес очень чистый, но, если свернуть с тропинки на пару метров, то под ногами сразу начинает хрустеть мусор, причем брошенный не вчера. Большинство „артефактов“ 3,4,5-летней давности. Все, что нашел, собрал», — поделился общественник в соцсети. Блогер-активист Чистомэн донес мешки до ближайших мусорных баков и поделился фото с подписчиками. На своей странице общественник призвал шадринцев «спасать парк, пока еще не поздно». В соцсетях Чистомэн пишет о себе, что пропагандирует поведение нормального человека — убирает мусор и пытается убедить других в том, что «пора привести свой дом в порядок».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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