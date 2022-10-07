В курганском городе объявился «чистомэн». Фото

В Шадринск приехал российский блогер, чтобы убрать мусор

08 октября 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Набережную Шадринска избавил от мусора российский блогер Чистомэн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринск Курганской области приехал российский блогер Чистомэн, который очищает общественные места от мусора. Он собрал несколько мешков бытовых отходов на набережной и в городском бору, отчитавшись о проделанной работе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Рейд в городе Шадринск. Пошел на набережную. По количеству мусора понял, что туда ходит довольно много людей, 30 минут и от присутствия „отдыхающих“ не осталось и следа. Вторую уборку провел в городском бору. На первый взгляд лес очень чистый, но, если свернуть с тропинки на пару метров, то под ногами сразу начинает хрустеть мусор, причем брошенный не вчера. Большинство „артефактов“ 3,4,5-летней давности. Все, что нашел, собрал», — поделился общественник в соцсети. Блогер-активист Чистомэн донес мешки до ближайших мусорных баков и поделился фото с подписчиками. На своей странице общественник призвал шадринцев «спасать парк, пока еще не поздно». В соцсетях Чистомэн пишет о себе, что пропагандирует поведение нормального человека — убирает мусор и пытается убедить других в том, что «пора привести свой дом в порядок». Российский блогер приехал с миссией очистить общественные места от мусора «ВКонтакте», страница «Чистомэн» Общественник убрал «следы отдыхающих» «ВКонтакте», страница «Чистомэн» Блогер оставляет мешки с мусором на контейнерных площадках «ВКонтакте», страница «Чистомэн»

В Шадринск Курганской области приехал российский блогер Чистомэн, который очищает общественные места от мусора. Он собрал несколько мешков бытовых отходов на набережной и в городском бору, отчитавшись о проделанной работе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Рейд в городе Шадринск. Пошел на набережную. По количеству мусора понял, что туда ходит довольно много людей, 30 минут и от присутствия „отдыхающих“ не осталось и следа. Вторую уборку провел в городском бору. На первый взгляд лес очень чистый, но, если свернуть с тропинки на пару метров, то под ногами сразу начинает хрустеть мусор, причем брошенный не вчера. Большинство „артефактов“ 3,4,5-летней давности. Все, что нашел, собрал», — поделился общественник в соцсети. Блогер-активист Чистомэн донес мешки до ближайших мусорных баков и поделился фото с подписчиками. На своей странице общественник призвал шадринцев «спасать парк, пока еще не поздно». В соцсетях Чистомэн пишет о себе, что пропагандирует поведение нормального человека — убирает мусор и пытается убедить других в том, что «пора привести свой дом в порядок».