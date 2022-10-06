Курганские школьники поздравили с днем рождения Владимира Путина. Видео

07 октября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Курганские школьники поздравили президента России с днем рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Путин отмечает 70-летие Школьники Частоозерской и Звериноголовской школ в Курганской области записали ролики с поздравлениям в адрес президента РФ Владимира Путина в честь его 70-летнего юбилея. Соответствующие записи появились в соцсетях. «К многочисленным поздравлениям, которые звучат по всей стране, присоединились и школьники Звериноголовского муниципального округа Курганской области, МКОУ „Прорывинская СОШ“. Владимир Владимирович, желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, достижений и свершений! Спасибо, что Вы у нас есть», — написала пользовательница Елена от лица школы. Также она добавила видеопоздравления от учеников и директора учреждения Ольги Кузнецовой. К поздравлениям президента присоединились учащиеся Частоозерской средней школы. Они провели тождественную линейку и поздравили Путина праздничным роликом. Видео опубликовано в telegram-канале Александра Ильтякова. До этого URA.RU писало, что в курганских храмах пройдут службы с молитвами за здравие президента России Владимира Путина. Службы приурочены к 70-летнему юбилею президента.

Школьники Частоозерской и Звериноголовской школ в Курганской области записали ролики с поздравлениям в адрес президента РФ Владимира Путина в честь его 70-летнего юбилея. Соответствующие записи появились в соцсетях. «К многочисленным поздравлениям, которые звучат по всей стране, присоединились и школьники Звериноголовского муниципального округа Курганской области, МКОУ „Прорывинская СОШ“. Владимир Владимирович, желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, достижений и свершений! Спасибо, что Вы у нас есть», — написала пользовательница Елена от лица школы. Также она добавила видеопоздравления от учеников и директора учреждения Ольги Кузнецовой. К поздравлениям президента присоединились учащиеся Частоозерской средней школы. Они провели тождественную линейку и поздравили Путина праздничным роликом. Видео опубликовано в telegram-канале Александра Ильтякова. До этого URA.RU писало, что в курганских храмах пройдут службы с молитвами за здравие президента России Владимира Путина. Службы приурочены к 70-летнему юбилею президента.