06 октября 2022

Курганские школьники поздравили с днем рождения Владимира Путина. Видео

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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, школьники, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября
Курганские школьники поздравили президента России с днем рождения Фото:
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Путин отмечает 70-летие

Школьники Частоозерской и Звериноголовской школ в Курганской области записали ролики с поздравлениям в адрес президента РФ Владимира Путина в честь его 70-летнего юбилея. Соответствующие записи появились в соцсетях.

«К многочисленным поздравлениям, которые звучат по всей стране, присоединились и школьники Звериноголовского муниципального округа Курганской области, МКОУ „Прорывинская СОШ“. Владимир Владимирович, желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, достижений и свершений! Спасибо, что Вы у нас есть», — написала пользовательница Елена от лица школы. Также она добавила видеопоздравления от учеников и директора учреждения Ольги Кузнецовой.

К поздравлениям президента присоединились учащиеся Частоозерской средней школы. Они провели тождественную линейку и поздравили Путина праздничным роликом. Видео опубликовано в telegram-канале Александра Ильтякова.

До этого URA.RU писало, что в курганских храмах пройдут службы с молитвами за здравие президента России Владимира Путина. Службы приурочены к 70-летнему юбилею президента.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Школьники Частоозерской и Звериноголовской школ в Курганской области записали ролики с поздравлениям в адрес президента РФ Владимира Путина в честь его 70-летнего юбилея. Соответствующие записи появились в соцсетях. «К многочисленным поздравлениям, которые звучат по всей стране, присоединились и школьники Звериноголовского муниципального округа Курганской области, МКОУ „Прорывинская СОШ“. Владимир Владимирович, желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, достижений и свершений! Спасибо, что Вы у нас есть», — написала пользовательница Елена от лица школы. Также она добавила видеопоздравления от учеников и директора учреждения Ольги Кузнецовой. К поздравлениям президента присоединились учащиеся Частоозерской средней школы. Они провели тождественную линейку и поздравили Путина праздничным роликом. Видео опубликовано в telegram-канале Александра Ильтякова. До этого URA.RU писало, что в курганских храмах пройдут службы с молитвами за здравие президента России Владимира Путина. Службы приурочены к 70-летнему юбилею президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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