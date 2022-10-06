06 октября 2022

В день рождения Путина курганские храмы будут молиться за президента РФ

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Виды города. Курган, храм, церковь, рпц, прихожане церкви
Курганские храмы проведут службы за здравие президента России Владимира Путина в честь его 70-летия Фото:
новость из сюжета
Путин отмечает 70-летие

Курганские священники проведут службы «с молитвами о здравии» президента России Владимира Путина в честь его 70-летнего юбилея. Об этом сообщает курганская епархия в соцсети «ВКонтакте».

«Во всех храмах Курганской епархии будут совершать молитвы о здравии президента РФ Владимира Путина в честь дня рождения Главы Российского государства. 7 октября ему исполнилось 70 лет», — указано в посте.

В епархии отмечают, что священнослужители получили циркулярное письмо от управления делами Московской Патриархии. «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — говорится в письме. Патриарх Кирилл добавил, что прошение о здравии президента Путина добавлено к уже установленным молитвам о Святой Руси.

Ранее URA.RU писало, что святейший Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» президента РФ в течение двух дней. В эти дни православным верующим рекомендовано усердно молиться дома.

Президента Путина уже поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер КНДР Ким Чен Ын. В том числе к поздравлениям присоединился глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Курганские священники проведут службы «с молитвами о здравии» президента России Владимира Путина в честь его 70-летнего юбилея. Об этом сообщает курганская епархия в соцсети «ВКонтакте». «Во всех храмах Курганской епархии будут совершать молитвы о здравии президента РФ Владимира Путина в честь дня рождения Главы Российского государства. 7 октября ему исполнилось 70 лет», — указано в посте. В епархии отмечают, что священнослужители получили циркулярное письмо от управления делами Московской Патриархии. «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — говорится в письме. Патриарх Кирилл добавил, что прошение о здравии президента Путина добавлено к уже установленным молитвам о Святой Руси. Ранее URA.RU писало, что святейший Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» президента РФ в течение двух дней. В эти дни православным верующим рекомендовано усердно молиться дома. Президента Путина уже поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер КНДР Ким Чен Ын. В том числе к поздравлениям присоединился глава Белоруссии Александр Лукашенко.
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