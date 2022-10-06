В день рождения Путина курганские храмы будут молиться за президента РФ

07 октября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Курганские храмы проведут службы за здравие президента России Владимира Путина в честь его 70-летия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Путин отмечает 70-летие Курганские священники проведут службы «с молитвами о здравии» президента России Владимира Путина в честь его 70-летнего юбилея. Об этом сообщает курганская епархия в соцсети «ВКонтакте». «Во всех храмах Курганской епархии будут совершать молитвы о здравии президента РФ Владимира Путина в честь дня рождения Главы Российского государства. 7 октября ему исполнилось 70 лет», — указано в посте. В епархии отмечают, что священнослужители получили циркулярное письмо от управления делами Московской Патриархии. «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — говорится в письме. Патриарх Кирилл добавил, что прошение о здравии президента Путина добавлено к уже установленным молитвам о Святой Руси. Ранее URA.RU писало, что святейший Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» президента РФ в течение двух дней. В эти дни православным верующим рекомендовано усердно молиться дома. Президента Путина уже поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер КНДР Ким Чен Ын. В том числе к поздравлениям присоединился глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Курганские священники проведут службы «с молитвами о здравии» президента России Владимира Путина в честь его 70-летнего юбилея. Об этом сообщает курганская епархия в соцсети «ВКонтакте». «Во всех храмах Курганской епархии будут совершать молитвы о здравии президента РФ Владимира Путина в честь дня рождения Главы Российского государства. 7 октября ему исполнилось 70 лет», — указано в посте. В епархии отмечают, что священнослужители получили циркулярное письмо от управления делами Московской Патриархии. «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — говорится в письме. Патриарх Кирилл добавил, что прошение о здравии президента Путина добавлено к уже установленным молитвам о Святой Руси. Ранее URA.RU писало, что святейший Патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» президента РФ в течение двух дней. В эти дни православным верующим рекомендовано усердно молиться дома. Президента Путина уже поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер КНДР Ким Чен Ын. В том числе к поздравлениям присоединился глава Белоруссии Александр Лукашенко.