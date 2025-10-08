Поздравление Путину поставило премьера Британии в неловкое положение

Bloomberg: поздравление Моди Путину смутило Стармера
Моди поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил российскому президенту Владимиру Путину теплые поздравления с днем рождения за несколько часов до начала визита премьера Британии Кира Стармера. Этот дипломатический жест создал неловкую ситуацию для британского лидера. Об этом сообщает Bloomberg.

«Моди направил Путину теплое поздравление с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Стармера, что стало неловким началом визита», — говорится в материале издания. Там добавили, что на пресс-конференции Стармер уклонился от комментариев относительно телефонного разговора между Моди и Путиным, попытавшись перевести тему в шутливую плоскость. Британский премьер-министр заявил, что лично не отправлял поздравлений российскому президенту.

Моди в своем поздравлении выразил признательность за приверженность укреплению российско-индийского партнерства и подтвердил ожидание скорого визита Путина в Индию для участия в ежегодном саммите. Этот дипломатический обмен, произошедший накануне визита Стармера, первого визита британского лидера в Индию с 2016 года, создал дополнительный политический контекст для переговоров.

