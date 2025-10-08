Стало известно, сколько будут получать безработные россияне

Котяков: максимальный размер пособия по безработице увеличат до 16 тысяч рублей
С 1 февраля 2026 года максимальное пособие по безработице в России вырастет на 6,8%. После индексации его размер составит около 16 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», — пояснил Котяков. Его слова передает ТАСС.

Ранее в России уже проводилась индексация социальных выплат. В 2025 году максимальное пособие по безработице увеличили на 9,5%, после чего его максимальный размер превысил 15 тысяч рублей.

Пенсии для неработающих пенсионеров и людей с инвалидностью также проиндексированы. В 2026 и 2027 годах предусмотрены дальнейшие повышения пенсий и социальных пособий в соответствии с уровнем инфляции и доходами Социального фонда, что отражает политику ежегодной корректировки выплат для поддержки граждан.

{{author.id ? author.name : author.author}}
