Бойцы ВСУ прикинулись «соседями», чтобы зайти в блиндаж к российским военным

Солдаты ВСУ попытались проникнуть в блиндаж к российским военным под видом "соседей". Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Абу.
"Задается вопрос, какая бригада. Мой сослуживец отвечает, что 85-я бригада, на чем противник и был подловлен тем, что сказал о том, что они из 84-й, соседи", — передает слова Абу ТАСС. Со слов военнослужащего, глубокой ночью он услышал звуки шагов над укрытием, после чего внутрь проникли неизвестные лица. Когда боец приготовился к обороне, проникшие попросили не открывать огонь, представившись своими.
По словам Абу, инцидент завершился перестрелкой и применением гранаты, после чего было оперативно доложено командованию. Сообщается, что командование немедленно отреагировало, подняв в воздух беспилотники. В результате противник был уничтожен с помощью FPV-дрона. Военнослужащий отметил эффективность и оперативность действий российского командования в данной ситуации.
