В России произошел сбой в системе электронных паспортов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В подразделениях Госавтоинспекции владельцам авто начали отказывать в регистрации транспортных средств
В подразделениях Госавтоинспекции владельцам авто начали отказывать в регистрации транспортных средств Фото:

В России произошел серьезный сбой в системе электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), который затронул как новые, так и уже зарегистрированные автомобили. Информацию об этом подтвердил гендиректор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

«Сегодня такая проблема образовалась. Сбой произошел, насколько я понимаю, в системе электронных паспортов. Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учете стоят», — рассказал Клатаевский. По его словам, местные испытательные лаборатории, находятся в ожидании разъяснений из Москвы.

По данным РБК Приморье, в регистрационных подразделениях краевой Госавтоинспекции владельцам автомобилей начали отказывать в регистрации транспортных средств. Повторно оплачивать государственную пошлину за регистрацию не потребуется. Однако автовладельцам придется заново записываться на прием в ГИБДД.

На официальном сайте системы электронных паспортов (СЭП) имеется информация о проведении технических работ, которые были запланированы на 3-4 октября. Также на сайте указано, что наблюдаются проблемы с передачей сведений в СЭП из Федеральной таможенной службы (ФТС РФ).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России произошел серьезный сбой в системе электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), который затронул как новые, так и уже зарегистрированные автомобили. Информацию об этом подтвердил гендиректор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский. «Сегодня такая проблема образовалась. Сбой произошел, насколько я понимаю, в системе электронных паспортов. Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учете стоят», — рассказал Клатаевский. По его словам, местные испытательные лаборатории, находятся в ожидании разъяснений из Москвы. По данным РБК Приморье, в регистрационных подразделениях краевой Госавтоинспекции владельцам автомобилей начали отказывать в регистрации транспортных средств. Повторно оплачивать государственную пошлину за регистрацию не потребуется. Однако автовладельцам придется заново записываться на прием в ГИБДД. На официальном сайте системы электронных паспортов (СЭП) имеется информация о проведении технических работ, которые были запланированы на 3-4 октября. Также на сайте указано, что наблюдаются проблемы с передачей сведений в СЭП из Федеральной таможенной службы (ФТС РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...