В Минтруде анонсировали новые меры поддержки для матерей

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует учесть в страховом стаже все декретные отпуска, включая периоды ухода за каждым ребенком при рождении двойни или тройни. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. По словам министра, соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта, который сейчас обсуждается в Государственной думе.
«Мы договорились с профильным комитетом по труду, что сформируем пакет поправок к нашему законопроекту ко второму чтению. В рамках этих поправок мы планируем как раз учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей», — отметил глава Минтруда в интервью ТАСС. Инициатива возникла после обсуждения законопроекта в профильном комитете Госдумы. Депутаты предложили уточнить механизм расчета страхового стажа для матерей, одновременно ухаживающих за несколькими детьми.
Сейчас действующее законодательство предусматривает, что в страховой стаж включается до полутора лет отпуска по уходу за каждым ребенком, однако при рождении двух и более детей одновременно этот период учитывается только один раз. В настоящее время законопроект проходит первое чтение в Госдуме.
Ранее депутаты предложили разрешить российским матерям бесплатно вставлять зубы. Обращение с соответствующим запросом было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
