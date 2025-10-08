Назван реалистичный итог переговоров Путина и Зеленского

Аналитик Полетаев: переговоры Путина и Зеленского приведут к концу Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режим Зеленского закончится после переговоров с Путиным, заявил Полетаев
Режим Зеленского закончится после переговоров с Путиным, заявил Полетаев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Проведение прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может привести к завершению существующей политической системы Украины. Такой прогноз сделал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Прямые переговоры Зеленского с Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — передает слова Полетаева «Лента.ру». Эксперт подчеркнул, что дипломатическое урегулирование конфликта в текущих условиях представляется невозможным, поскольку ключевые требования Москвы затрагивают основы украинской государственности.

Аналитик указал, что такие условия России, как отказ Украины от вступления в НАТО, прекращение давления на русскоязычное население и каноническую Украинскую православную церковь, являются критически важными для текущего политического режима. По его оценке, принятие этих требований означало бы фундаментальное изменение концепции украинской государственности, сложившейся в последние годы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтверждал готовность Москвы к переговорам, отмечая при этом необходимость надежных гарантий обеспечения жизненных интересов и безопасности России. Дипломат подчеркивал, что именно это условие является основным для достижения политического урегулирования конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проведение прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может привести к завершению существующей политической системы Украины. Такой прогноз сделал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев. «Прямые переговоры Зеленского с Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — передает слова Полетаева «Лента.ру». Эксперт подчеркнул, что дипломатическое урегулирование конфликта в текущих условиях представляется невозможным, поскольку ключевые требования Москвы затрагивают основы украинской государственности. Аналитик указал, что такие условия России, как отказ Украины от вступления в НАТО, прекращение давления на русскоязычное население и каноническую Украинскую православную церковь, являются критически важными для текущего политического режима. По его оценке, принятие этих требований означало бы фундаментальное изменение концепции украинской государственности, сложившейся в последние годы. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтверждал готовность Москвы к переговорам, отмечая при этом необходимость надежных гарантий обеспечения жизненных интересов и безопасности России. Дипломат подчеркивал, что именно это условие является основным для достижения политического урегулирования конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...