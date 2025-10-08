Проведение прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может привести к завершению существующей политической системы Украины. Такой прогноз сделал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.
«Прямые переговоры Зеленского с Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — передает слова Полетаева «Лента.ру». Эксперт подчеркнул, что дипломатическое урегулирование конфликта в текущих условиях представляется невозможным, поскольку ключевые требования Москвы затрагивают основы украинской государственности.
Аналитик указал, что такие условия России, как отказ Украины от вступления в НАТО, прекращение давления на русскоязычное население и каноническую Украинскую православную церковь, являются критически важными для текущего политического режима. По его оценке, принятие этих требований означало бы фундаментальное изменение концепции украинской государственности, сложившейся в последние годы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтверждал готовность Москвы к переговорам, отмечая при этом необходимость надежных гарантий обеспечения жизненных интересов и безопасности России. Дипломат подчеркивал, что именно это условие является основным для достижения политического урегулирования конфликта.
