Губернатор Моор обратился к Путину в день его рождения

Тюменский губернатор Моор от имени жителей области поздравил Путина с юбилеем

07 октября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Губернатор пожелал президенту сибирского здоровья Фото: Ася Бронникова © URA.RU новость из сюжета Путин отмечает 70-летие Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Свое обращение к президенту глава региона опубликовал в telegram-канале. «Сегодня от имени жителей Тюменской области поздравляю нашего Президента Владимира Владимировича с юбилеем. Желаю крепкого сибирского здоровья, жизненных сил, энергии, новых побед на благо и процветание Великой России!» — написал Моор. Также губернатор отметил, что тюменцы благодарны президенту за внимание к региону и помощь в возрождении богатейшего историческо-культурного наследия Сибири. «Всегда рады Вам на гостеприимной тюменской земле. С юбилеем!» — добавил глава региона Александр Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Свое обращение к президенту глава региона опубликовал в telegram-канале. «Сегодня от имени жителей Тюменской области поздравляю нашего Президента Владимира Владимировича с юбилеем. Желаю крепкого сибирского здоровья, жизненных сил, энергии, новых побед на благо и процветание Великой России!» — написал Моор. Также губернатор отметил, что тюменцы благодарны президенту за внимание к региону и помощь в возрождении богатейшего историческо-культурного наследия Сибири. «Всегда рады Вам на гостеприимной тюменской земле. С юбилеем!» — добавил глава региона Александр Моор.