Губернатор Моор обратился к Путину в день его рождения

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Свое обращение к президенту глава региона опубликовал в telegram-канале.
«Сегодня от имени жителей Тюменской области поздравляю нашего Президента Владимира Владимировича с юбилеем. Желаю крепкого сибирского здоровья, жизненных сил, энергии, новых побед на благо и процветание Великой России!» — написал Моор.
Также губернатор отметил, что тюменцы благодарны президенту за внимание к региону и помощь в возрождении богатейшего историческо-культурного наследия Сибири. «Всегда рады Вам на гостеприимной тюменской земле. С юбилеем!» — добавил глава региона Александр Моор.
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