06 октября 2022

Губернатор Моор обратился к Путину в день его рождения

Тюменский губернатор Моор от имени жителей области поздравил Путина с юбилеем
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Губернатор пожелал президенту сибирского здоровья Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Свое обращение к президенту глава региона опубликовал в telegram-канале.

«Сегодня от имени жителей Тюменской области поздравляю нашего Президента Владимира Владимировича с юбилеем. Желаю крепкого сибирского здоровья, жизненных сил, энергии, новых побед на благо и процветание Великой России!» — написал Моор.

Также губернатор отметил, что тюменцы благодарны президенту за внимание к региону и помощь в возрождении богатейшего историческо-культурного наследия Сибири. «Всегда рады Вам на гостеприимной тюменской земле. С юбилеем!» — добавил глава региона Александр Моор.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Свое обращение к президенту глава региона опубликовал в telegram-канале. «Сегодня от имени жителей Тюменской области поздравляю нашего Президента Владимира Владимировича с юбилеем. Желаю крепкого сибирского здоровья, жизненных сил, энергии, новых побед на благо и процветание Великой России!» — написал Моор. Также губернатор отметил, что тюменцы благодарны президенту за внимание к региону и помощь в возрождении богатейшего историческо-культурного наследия Сибири. «Всегда рады Вам на гостеприимной тюменской земле. С юбилеем!» — добавил глава региона Александр Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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