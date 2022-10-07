Экс-президент Польши призвал Киев к мирным переговорам с Россией

07 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Украине необходимо перейти к мирным переговорам с Россией, заявил экс-президент Польши Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский обязан начать мирные переговоры с Россией. Такой призыв озвучил бывший президент Польши Бронислав Коморовский. «Я считаю, что для всего мира, Украины, Польши, Европы, западного мира, было бы лучше, если бы Зеленский как можно скорее дошел до поиска решения дипломатическим путем, а не только военным», — заявил Коморовский в эфире радиостанции RMF (цитата по ТАСС). В Польше заявление экс-президента раскритиковали, зазвав вредным и недальновидным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Россия и Украина предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, Зеленский отказывается от переговоров. Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров, передает RT. В кремле также прокомментировали официальный отказ украинских властей от переговоров с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский обязан начать мирные переговоры с Россией. Такой призыв озвучил бывший президент Польши Бронислав Коморовский. «Я считаю, что для всего мира, Украины, Польши, Европы, западного мира, было бы лучше, если бы Зеленский как можно скорее дошел до поиска решения дипломатическим путем, а не только военным», — заявил Коморовский в эфире радиостанции RMF (цитата по ТАСС). В Польше заявление экс-президента раскритиковали, зазвав вредным и недальновидным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Россия и Украина предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, Зеленский отказывается от переговоров. Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров, передает RT. В кремле также прокомментировали официальный отказ украинских властей от переговоров с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».