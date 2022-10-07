Эндокринолог Филатова назвала продукты, вызывающие усталость

Эндокринолог Филатова: употребление глютена и кофеина ведет к хронической усталости

08 октября 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Глютен и химические добавки отравляют организм, считает Ирина Филатова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Продукты с большим содержанием химических добавок, глютена (пшеничная мука, макаронные изделия, кондитерские) и кофеина могут стать причиной постоянной усталости. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач гинеколог-эндокринолог, доктор мед наук, профессор Ирина Филатова. «Поскольку в продуктах, как правило, содержится очень много всевозможных химических добавок, то организм просто отравляется. И помимо того, что человек итак постоянно устает, на него еще и наваливается дополнительная химия. Сейчас во все продукты добавляют глютен. Очень много антибиотиков, поэтому нарушается пробиота. А это флора кишечная, которая отвечает за наше настроение. Если долго в туалет не ходить, происходит интоксикация. Постоянно хочется спать, апатия», — объяснила Ирина Филатова. В беседе с URA.RU зав.терапевтическим отделением «Клиника научной медицины», врач общей практики, терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алла Останина добавила, что к еще большей усталости приводит употребление энергетиков и кофеина. «Желательно ограничить или вообще исключить употребление энергетиков и кофеина. В результате добавления „ложной энергии“ организм получает стимулирующий эффект. Это происходит за счет высвобождения дофамина. Но через три часа после всплеска можно получить еще большую усталость, вялость, снижение трудоспособности», — подчеркнула она. Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что «синдром хронической усталости» возникает тогда, когда мы работаем по 16 часов, по две-три смены. Это может привести к инфарктам и инсультам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продукты с большим содержанием химических добавок, глютена (пшеничная мука, макаронные изделия, кондитерские) и кофеина могут стать причиной постоянной усталости. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач гинеколог-эндокринолог, доктор мед наук, профессор Ирина Филатова. «Поскольку в продуктах, как правило, содержится очень много всевозможных химических добавок, то организм просто отравляется. И помимо того, что человек итак постоянно устает, на него еще и наваливается дополнительная химия. Сейчас во все продукты добавляют глютен. Очень много антибиотиков, поэтому нарушается пробиота. А это флора кишечная, которая отвечает за наше настроение. Если долго в туалет не ходить, происходит интоксикация. Постоянно хочется спать, апатия», — объяснила Ирина Филатова. В беседе с URA.RU зав.терапевтическим отделением «Клиника научной медицины», врач общей практики, терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алла Останина добавила, что к еще большей усталости приводит употребление энергетиков и кофеина. «Желательно ограничить или вообще исключить употребление энергетиков и кофеина. В результате добавления „ложной энергии“ организм получает стимулирующий эффект. Это происходит за счет высвобождения дофамина. Но через три часа после всплеска можно получить еще большую усталость, вялость, снижение трудоспособности», — подчеркнула она. Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что «синдром хронической усталости» возникает тогда, когда мы работаем по 16 часов, по две-три смены. Это может привести к инфарктам и инсультам.