Терапевт Лапа назвала последствия для здоровья из-за переработок

Терапевт Лапа: люди, работающие сверх нормы, рискуют заработать инфаркт и инсульт

29 сентября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Человеку следует разделить сутки на три цикла: работа, отдых, сон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инфаркты и инсульты начинаются из-за того, что человек перерабатывает и не дает организму полноценно отдохнуть. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Синдром хронической усталости — это как отдельная болезнь. Она накапливается, когда мы работаем по 16 часов, по 2-3 смены. Это для организма очень тяжело и организм начинает давать сбой. Иммунная система об этом сигнализирует и начинаются головные боли, то есть, сосудистые проблемы. Начинаются вопросы с гипертонией. Все инфаркты и инсульты как раз на этом, когда люди перерабатывают», — сказала Людмила Лапа. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, человеку следует разделить сутки на три цикла, подчеркнула терапевт. «Не зря у нас есть режим работы восемь часов, режим отдыха восемь часов, режим сна восемь часов. 24 часа в сутки. Если мы все правильно распределяем, то организм отдыхает и с утра мы готовы с вами идти на работу и в полную меру работать и не устаем», — заявила она. Ранее врач-терапевт Алексей Хухтев объяснил, как преодолеть «вирусную слабость» после COVID. По его словам, человеку следует набраться терпения, высыпаться и «не гнать коней». Он предупредил, что, если симптомы не пройдут через месяц, больному обязательно нужно обратиться к врачу.

Инфаркты и инсульты начинаются из-за того, что человек перерабатывает и не дает организму полноценно отдохнуть. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Синдром хронической усталости — это как отдельная болезнь. Она накапливается, когда мы работаем по 16 часов, по 2-3 смены. Это для организма очень тяжело и организм начинает давать сбой. Иммунная система об этом сигнализирует и начинаются головные боли, то есть, сосудистые проблемы. Начинаются вопросы с гипертонией. Все инфаркты и инсульты как раз на этом, когда люди перерабатывают», — сказала Людмила Лапа. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, человеку следует разделить сутки на три цикла, подчеркнула терапевт. «Не зря у нас есть режим работы восемь часов, режим отдыха восемь часов, режим сна восемь часов. 24 часа в сутки. Если мы все правильно распределяем, то организм отдыхает и с утра мы готовы с вами идти на работу и в полную меру работать и не устаем», — заявила она. Ранее врач-терапевт Алексей Хухтев объяснил, как преодолеть «вирусную слабость» после COVID. По его словам, человеку следует набраться терпения, высыпаться и «не гнать коней». Он предупредил, что, если симптомы не пройдут через месяц, больному обязательно нужно обратиться к врачу.