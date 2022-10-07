Нобелевскую премию мира второй год подряд присудили россиянам

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Зеленского не удостоили Нобелевской премии Фото:

Нобелевскую премию мира получил правозащитный центр «Мемориал» (признан НКО-иноагентом, ликвидирован в РФ). Об этом сообщается на сайте премии. Годом ранее премии удостоился главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Также награды удостоены глава белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод. Ранее обсуждалось, что президент Украины Владимир Зеленский может быть номинирован на Нобелевскую премию. Также предлагалась кандидатура оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

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Нобелевскую премию мира получил правозащитный центр «Мемориал» (признан НКО-иноагентом, ликвидирован в РФ). Об этом сообщается на сайте премии. Годом ранее премии удостоился главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Также награды удостоены глава белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод. Ранее обсуждалось, что президент Украины Владимир Зеленский может быть номинирован на Нобелевскую премию. Также предлагалась кандидатура оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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