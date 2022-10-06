Челябинские школьники поломали друг друга в ходе драки 07 октября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 + Оба школьника получили травмы разной степени тяжести Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученики восьмого класса одной из школ в Челябинске поломали друг другу кости в ходе драки. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, у одного сломана кисть, и второго черепно-мозговая травма. «В „городскую клиническую больницу-2“ с переломом пятой пястной кости правой кисти со смещением доставлен учащийся восьмого класса. Также в больницу доставлен его одноклассник с закрытой черепно-мозговой травмой», — сообщил источник. Ученики нанесли друг другу травмы в ходе школьной драки. Причины конфликта неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что им не передавали данных об инциденте. В апреле конфликт между двумя одноклассниками закончился гибелью одного из них. По версии следствия между школьниками произошла ссора на почве ревности. Один из них нанес другому удар в область шеи, от которого второй скончался на месте. Нанесшего удар мальчика отправили под суд. Ученики восьмого класса одной из школ в Челябинске поломали друг другу кости в ходе драки. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, у одного сломана кисть, и второго черепно-мозговая травма. «В „городскую клиническую больницу-2“ с переломом пятой пястной кости правой кисти со смещением доставлен учащийся восьмого класса. Также в больницу доставлен его одноклассник с закрытой черепно-мозговой травмой», — сообщил источник. Ученики нанесли друг другу травмы в ходе школьной драки. Причины конфликта неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что им не передавали данных об инциденте. В апреле конфликт между двумя одноклассниками закончился гибелью одного из них. По версии следствия между школьниками произошла ссора на почве ревности. Один из них нанес другому удар в область шеи, от которого второй скончался на месте. Нанесшего удар мальчика отправили под суд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям