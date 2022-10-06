06 октября 2022

Челябинские школьники поломали друг друга в ходе драки

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба школьника получили травмы разной степени тяжести Фото:

Ученики восьмого класса одной из школ в Челябинске поломали друг другу кости в ходе драки. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, у одного сломана кисть, и второго черепно-мозговая травма.

«В „городскую клиническую больницу-2“ с переломом пятой пястной кости правой кисти со смещением доставлен учащийся восьмого класса. Также в больницу доставлен его одноклассник с закрытой черепно-мозговой травмой», — сообщил источник.

Ученики нанесли друг другу травмы в ходе школьной драки. Причины конфликта неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что им не передавали данных об инциденте.

В апреле конфликт между двумя одноклассниками закончился гибелью одного из них. По версии следствия между школьниками произошла ссора на почве ревности. Один из них нанес другому удар в область шеи, от которого второй скончался на месте. Нанесшего удар мальчика отправили под суд.

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Ученики восьмого класса одной из школ в Челябинске поломали друг другу кости в ходе драки. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, у одного сломана кисть, и второго черепно-мозговая травма. «В „городскую клиническую больницу-2“ с переломом пятой пястной кости правой кисти со смещением доставлен учащийся восьмого класса. Также в больницу доставлен его одноклассник с закрытой черепно-мозговой травмой», — сообщил источник. Ученики нанесли друг другу травмы в ходе школьной драки. Причины конфликта неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что им не передавали данных об инциденте. В апреле конфликт между двумя одноклассниками закончился гибелью одного из них. По версии следствия между школьниками произошла ссора на почве ревности. Один из них нанес другому удар в область шеи, от которого второй скончался на месте. Нанесшего удар мальчика отправили под суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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