Челябинские школьники поломали друг друга в ходе драки

Ученики восьмого класса одной из школ в Челябинске поломали друг другу кости в ходе драки. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, у одного сломана кисть, и второго черепно-мозговая травма.
«В „городскую клиническую больницу-2“ с переломом пятой пястной кости правой кисти со смещением доставлен учащийся восьмого класса. Также в больницу доставлен его одноклассник с закрытой черепно-мозговой травмой», — сообщил источник.
Ученики нанесли друг другу травмы в ходе школьной драки. Причины конфликта неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что им не передавали данных об инциденте.
В апреле конфликт между двумя одноклассниками закончился гибелью одного из них. По версии следствия между школьниками произошла ссора на почве ревности. Один из них нанес другому удар в область шеи, от которого второй скончался на месте. Нанесшего удар мальчика отправили под суд.
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