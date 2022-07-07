07 июля 2022

Челябинский школьник случайно убил друга из-за ревности к девочке

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Уголовное дело о смерти 14-летнего юноши передано в суд Фото:

В Тракторозаводский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении 14-летнего восьмиклассника, обвиняемого в нанесении смертельного удара сверстнику на почве ревности в апреле этого года, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. По данным URA.RU, юноша признал вину частично, заявив, что не хотел смерти одноклассника.

«По версии следствия, обвиняемый 4 апреля около дома по улице Хохрякова в ходе ссоры на почве ревности, обладая навыками в контактных видах спорта, с силой нанес сверстнику удар в область шеи. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия в короткий промежуток времени. Прокурором Тракторозаводского района в отношении школьника утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд», — рассказала Наталья Мамаева.

Подростку предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По данным URA.RU от собственного источника в следственных органах, на допросах молодой человек вину признал частично. Он рассказал, что приревновал к потерпевшему одноклассницу. Сказал парню один раз, чтобы тот перестал общаться с девочкой, но потерпевший не послушал. Тогда они встретились на улице, и он предложил ему в шутку либо решить конфликт при помощи денег и отдать обвиняемому тысячу рублей, либо при помощи драки. Потерпевший сказал, что денег у него нет, драться он не умеет и не будет. Тогда обвиняемый сказал, что просто один раз ударит оппонента и вопрос будет исчерпан. Так и сделали, потерпевший стоял, опустив руки, а обвиняемый ударил его один раз.

Удар пришелся в шею. Именно травма шеи стала причиной смерти подростка, тело которого нашли в овраге. Обвиняемый рассказал, что занимался боксом, удар у него поставлен и ударил он с силой, но целился в челюсть, так как знает от тренера, что в шею, спину и затылок бить нельзя. О смерти одноклассника подросток сожалеет.

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В Тракторозаводский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении 14-летнего восьмиклассника, обвиняемого в нанесении смертельного удара сверстнику на почве ревности в апреле этого года, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. По данным URA.RU, юноша признал вину частично, заявив, что не хотел смерти одноклассника. «По версии следствия, обвиняемый 4 апреля около дома по улице Хохрякова в ходе ссоры на почве ревности, обладая навыками в контактных видах спорта, с силой нанес сверстнику удар в область шеи. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия в короткий промежуток времени. Прокурором Тракторозаводского района в отношении школьника утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд», — рассказала Наталья Мамаева. Подростку предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По данным URA.RU от собственного источника в следственных органах, на допросах молодой человек вину признал частично. Он рассказал, что приревновал к потерпевшему одноклассницу. Сказал парню один раз, чтобы тот перестал общаться с девочкой, но потерпевший не послушал. Тогда они встретились на улице, и он предложил ему в шутку либо решить конфликт при помощи денег и отдать обвиняемому тысячу рублей, либо при помощи драки. Потерпевший сказал, что денег у него нет, драться он не умеет и не будет. Тогда обвиняемый сказал, что просто один раз ударит оппонента и вопрос будет исчерпан. Так и сделали, потерпевший стоял, опустив руки, а обвиняемый ударил его один раз. Удар пришелся в шею. Именно травма шеи стала причиной смерти подростка, тело которого нашли в овраге. Обвиняемый рассказал, что занимался боксом, удар у него поставлен и ударил он с силой, но целился в челюсть, так как знает от тренера, что в шею, спину и затылок бить нельзя. О смерти одноклассника подросток сожалеет.
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