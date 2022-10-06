В ХМАО ждут визита вице-премьера Мантурова

07 октября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров может прилететь в Сургут 15 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Югре ожидают визита российского вице-премьера Дениса Мантурова. В качестве предполагаемой даты называется 15 октября. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Планировалось, что визит Мантурова в Ханты-Мансийск должен был состояться в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума. Однако рабочий график российского вице-премьера в итоге скорректировался. Сейчас Мантурова ждут 15 октября в Сургуте. Предполагается, что он посетит индустриальный парк и ряд других промышленных объектов. Кроме того, чиновник возглавляет комиссию по вопросам бронирования граждан России, пребывающих в запасе. Возможно будут совещания и на эту тему», — рассказал инсайдер. В адрес пресс-службы правительства РФ, Минпромторга, департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не получены. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров отменил визит в Ханты-Мансийск, где 30 сентября планировалось его участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме. Это было связано с его участием в мероприятиях по присоединению к России Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

В Югре ожидают визита российского вице-премьера Дениса Мантурова. В качестве предполагаемой даты называется 15 октября. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Планировалось, что визит Мантурова в Ханты-Мансийск должен был состояться в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума. Однако рабочий график российского вице-премьера в итоге скорректировался. Сейчас Мантурова ждут 15 октября в Сургуте. Предполагается, что он посетит индустриальный парк и ряд других промышленных объектов. Кроме того, чиновник возглавляет комиссию по вопросам бронирования граждан России, пребывающих в запасе. Возможно будут совещания и на эту тему», — рассказал инсайдер. В адрес пресс-службы правительства РФ, Минпромторга, департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не получены. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров отменил визит в Ханты-Мансийск, где 30 сентября планировалось его участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме. Это было связано с его участием в мероприятиях по присоединению к России Донбасса, Запорожья и Херсонщины.