Польша построит на границе с Россией электронный забор

Правительство Польши намерено построить электронный барьер на границе с Россией. Об этом в эфире радио «Jedynka» сообщил заместитель главы Министерства Внутренних Дел и администрации Польши Мацей Вонсик.
«В будущем бюджете есть деньги, чтобы построить электронный брандмауэр относительно быстро. Пока электронный. Мы пока не видим необходимости строить еще одну, чтобы очень сильно контролировать эту границу», — заявил Вонсик.
Ранее желанием отгородиться от России забором изъявляла Эстония. Власти объясняли это подготовкой «к возможной гибридной атаке на страну». Позже с подобным заявлением выступала Финляндия. В Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией.
Западные страны начали вводить антироссийски санкции после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала «отмена России».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Правительство Польши намерено построить электронный барьер на границе с Россией. Об этом в эфире радио «Jedynka» сообщил заместитель главы Министерства Внутренних Дел и администрации Польши Мацей Вонсик. «В будущем бюджете есть деньги, чтобы построить электронный брандмауэр относительно быстро. Пока электронный. Мы пока не видим необходимости строить еще одну, чтобы очень сильно контролировать эту границу», — заявил Вонсик. Ранее желанием отгородиться от России забором изъявляла Эстония. Власти объясняли это подготовкой «к возможной гибридной атаке на страну». Позже с подобным заявлением выступала Финляндия. В Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией. Западные страны начали вводить антироссийски санкции после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала «отмена России».