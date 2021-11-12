Эстония построит на границе с Россией забор из колючей проволоки

Эстонские военные собираются разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться «к возможной гибридной атаке на страну». Об этом заявил министр обороны Калле Лаанет.
«Инженерный батальон Сил обороны готов при необходимости внести свой вклад в установку заграждения в 130 километров из колючей проволоки на восточной границе (с Россией — ред.)», — передает слова министра РИА «Новости». Отмечается, что у Эстонии и Белоруссии нет общей границы, однако в стране опасаются, что нелегальные мигранты могут проникнуть в страну с территории РФ.
Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши. В основном она состоит из курдов. В польском МВД заявляли о крупнейшей силовой попытке мигрантов вторгнуться на территорию страны. Тех, кому все-таки удалось перейти границу, задержали. Кроме того, Польша и Литва повысили готовность своих войск на границе с Белоруссией. Вильнюс заявил о намерении построить забор на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов, пишет «Федеральное агентство новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в