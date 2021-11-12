12 ноября 2021

Эстония построит на границе с Россией забор из колючей проволоки

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Вагай. Деревня , в которой жил Рамиль Шамсутдинов. Тюменская область, колючая проволока, заключенные, колючка
Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130 км заградительной проволоки Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Эстонские военные собираются разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться «к возможной гибридной атаке на страну». Об этом заявил министр обороны Калле Лаанет.

«Инженерный батальон Сил обороны готов при необходимости внести свой вклад в установку заграждения в 130 километров из колючей проволоки на восточной границе (с Россией — ред.)», — передает слова министра РИА «Новости». Отмечается, что у Эстонии и Белоруссии нет общей границы, однако в стране опасаются, что нелегальные мигранты могут проникнуть в страну с территории РФ.

Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши. В основном она состоит из курдов. В польском МВД заявляли о крупнейшей силовой попытке мигрантов вторгнуться на территорию страны. Тех, кому все-таки удалось перейти границу, задержали. Кроме того, Польша и Литва повысили готовность своих войск на границе с Белоруссией. Вильнюс заявил о намерении построить забор на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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