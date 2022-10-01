Финляндия готова построить забор на границе с Россией

01 октября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Финляндии хотят защититься от России при помощи пограничного забора Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финляндия готова построить забор на границе с Россией. Об этом пишет испанская газета El Mundo. «Поскольку мы не считаем, что каждый из российских туристов представляет угрозу для [национальной безопасности] Финляндии, нам пришлось воспользоваться еще одним пунктом Шенгенского законодательства. <…> сооружение пограничного забора помогло бы защитить территорию», — уточняет министр иностранных дел республики Пекка Хаависто интервью газете. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия закрывает границы для россиян. Кроме того, в Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией. Тем не менее, Финляндия продолжит принимать от россиян заявления на гуманитарные визы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Уточнятся, что Финляндия закрывает границы до особого распоряжения, сообщает «Газета Кемерова» Западные страны начали вводить антироссийски санкции после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. Основная задача, по словам президента РФ Владимира Путина заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

Финляндия готова построить забор на границе с Россией. Об этом пишет испанская газета El Mundo. «Поскольку мы не считаем, что каждый из российских туристов представляет угрозу для [национальной безопасности] Финляндии, нам пришлось воспользоваться еще одним пунктом Шенгенского законодательства. <…> сооружение пограничного забора помогло бы защитить территорию», — уточняет министр иностранных дел республики Пекка Хаависто интервью газете. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия закрывает границы для россиян. Кроме того, в Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией. Тем не менее, Финляндия продолжит принимать от россиян заявления на гуманитарные визы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Уточнятся, что Финляндия закрывает границы до особого распоряжения, сообщает «Газета Кемерова» Западные страны начали вводить антироссийски санкции после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. Основная задача, по словам президента РФ Владимира Путина заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.