Жительница Макеевки с внуком переехала в Курганскую область

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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, конституция рф, паспорт гражданина рф, паспорт
71-летняя жительница Макеевки (ДНР) поселилась в Половинском районе Фото:
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Жительница поселка Макеевка Донецкой народной республики с внуком переехала в Половинский район Курганской области. 71-летняя женщина приняла Присягу гражданина РФ и получила паспорт, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«В отделении полиции „Половинское“ приняла Присягу гражданина Российской Федерации 71-летняя женщина, прибывшая для проживания из Донецкой Народной Республики вместе с пятилетним внуком. Женщина выбрала для переезда Половинский район в связи с тем, что здесь проживает ее сестра», — говорится в сообщении ведомства.

По данным УМВД, Мария Николаевна родом с Урала, но большую часть жизни провела в поселке Макеевка под Донецком. Женщина призналась, что «не смогла больше жить в постоянном напряжении» и переживаниях за внука, поэтому решилась на переезд. В миграционном пункте ей торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации и поздравили с новым жизненным этапом, пожелав крепкого здоровья, стабильности и благополучия.

Ранее URA.RU писало, что семья из Молдовы переехала в Курганскую область в рамках программы переселения. Молодые люди подали документы в представительстве МВД России в Республике Молдова, и спустя два месяца получили свидетельство участников госпрограммы. Они поселились в Шадринске.

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Жительница поселка Макеевка Донецкой народной республики с внуком переехала в Половинский район Курганской области. 71-летняя женщина приняла Присягу гражданина РФ и получила паспорт, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В отделении полиции „Половинское“ приняла Присягу гражданина Российской Федерации 71-летняя женщина, прибывшая для проживания из Донецкой Народной Республики вместе с пятилетним внуком. Женщина выбрала для переезда Половинский район в связи с тем, что здесь проживает ее сестра», — говорится в сообщении ведомства. По данным УМВД, Мария Николаевна родом с Урала, но большую часть жизни провела в поселке Макеевка под Донецком. Женщина призналась, что «не смогла больше жить в постоянном напряжении» и переживаниях за внука, поэтому решилась на переезд. В миграционном пункте ей торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации и поздравили с новым жизненным этапом, пожелав крепкого здоровья, стабильности и благополучия. Ранее URA.RU писало, что семья из Молдовы переехала в Курганскую область в рамках программы переселения. Молодые люди подали документы в представительстве МВД России в Республике Молдова, и спустя два месяца получили свидетельство участников госпрограммы. Они поселились в Шадринске.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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