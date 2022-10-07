Жительница Макеевки с внуком переехала в Курганскую область

07 октября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

71-летняя жительница Макеевки (ДНР) поселилась в Половинском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Жительница поселка Макеевка Донецкой народной республики с внуком переехала в Половинский район Курганской области. 71-летняя женщина приняла Присягу гражданина РФ и получила паспорт, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В отделении полиции „Половинское“ приняла Присягу гражданина Российской Федерации 71-летняя женщина, прибывшая для проживания из Донецкой Народной Республики вместе с пятилетним внуком. Женщина выбрала для переезда Половинский район в связи с тем, что здесь проживает ее сестра», — говорится в сообщении ведомства. По данным УМВД, Мария Николаевна родом с Урала, но большую часть жизни провела в поселке Макеевка под Донецком. Женщина призналась, что «не смогла больше жить в постоянном напряжении» и переживаниях за внука, поэтому решилась на переезд. В миграционном пункте ей торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации и поздравили с новым жизненным этапом, пожелав крепкого здоровья, стабильности и благополучия. Ранее URA.RU писало, что семья из Молдовы переехала в Курганскую область в рамках программы переселения. Молодые люди подали документы в представительстве МВД России в Республике Молдова, и спустя два месяца получили свидетельство участников госпрограммы. Они поселились в Шадринске.

Жительница поселка Макеевка Донецкой народной республики с внуком переехала в Половинский район Курганской области. 71-летняя женщина приняла Присягу гражданина РФ и получила паспорт, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В отделении полиции „Половинское“ приняла Присягу гражданина Российской Федерации 71-летняя женщина, прибывшая для проживания из Донецкой Народной Республики вместе с пятилетним внуком. Женщина выбрала для переезда Половинский район в связи с тем, что здесь проживает ее сестра», — говорится в сообщении ведомства. По данным УМВД, Мария Николаевна родом с Урала, но большую часть жизни провела в поселке Макеевка под Донецком. Женщина призналась, что «не смогла больше жить в постоянном напряжении» и переживаниях за внука, поэтому решилась на переезд. В миграционном пункте ей торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации и поздравили с новым жизненным этапом, пожелав крепкого здоровья, стабильности и благополучия. Ранее URA.RU писало, что семья из Молдовы переехала в Курганскую область в рамках программы переселения. Молодые люди подали документы в представительстве МВД России в Республике Молдова, и спустя два месяца получили свидетельство участников госпрограммы. Они поселились в Шадринске.