Польша намерена забрать замороженные российские активы

Польша предлагает использовать замороженные российские активы на нужды Украины, стран Европейского союза и самой Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
«Был также вопрос, есть ли необходимость в создании нового фонда. Я указал один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации. Они составляют около 350 миллиардов евро. Сегодня эти средства могут быть использованы на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши», — передает слова Моравецкого портал Wiadomo.ci.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. В последствии США и страны ЕС заморозил все российские активы. По информации Центробанка РФ, международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов после того. Ранее Киев также требовал получить российские активы в качестве «выплаты репараций Россией за нанесенный ущерб», пишет «Утро.ру».
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Польша предлагает использовать замороженные российские активы на нужды Украины, стран Европейского союза и самой Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Был также вопрос, есть ли необходимость в создании нового фонда. Я указал один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации. Они составляют около 350 миллиардов евро. Сегодня эти средства могут быть использованы на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши», — передает слова Моравецкого портал Wiadomo.ci. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. В последствии США и страны ЕС заморозил все российские активы. По информации Центробанка РФ, международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов после того. Ранее Киев также требовал получить российские активы в качестве «выплаты репараций Россией за нанесенный ущерб», пишет «Утро.ру».