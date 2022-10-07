В администрации президента не поддержали отмену новогодних мероприятий

07 октября 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

Отменять новогодние мероприятия преждевременно, считают в АП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Инициатива, связанная с отменой новогодних и рождественских мероприятия в Петербурге и ряде других городов, не проработана. Такую оценку решениям регионов дал источник в аппарате президента. «Считаем ее [идею отменить праздничные мероприятия] явно преждевременной и непроработанной», — заявил источник. Информацию передает РИА «Новости». Решение об отмене мероприятий на Новый год в Санкт-Петербурге озвучил ранее губернатор города Александр Беглов. По его словам, сэкономленные на праздничных мероприятиях средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным. Аналогичное решение в связи с мобилизацией приняли в ряде уральских регионов. Так, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта. В Кургане откажутся от праздничной иллюминаций и новогодних украшений.

Инициатива, связанная с отменой новогодних и рождественских мероприятия в Петербурге и ряде других городов, не проработана. Такую оценку решениям регионов дал источник в аппарате президента. «Считаем ее [идею отменить праздничные мероприятия] явно преждевременной и непроработанной», — заявил источник. Информацию передает РИА «Новости». Решение об отмене мероприятий на Новый год в Санкт-Петербурге озвучил ранее губернатор города Александр Беглов. По его словам, сэкономленные на праздничных мероприятиях средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным. Аналогичное решение в связи с мобилизацией приняли в ряде уральских регионов. Так, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта. В Кургане откажутся от праздничной иллюминаций и новогодних украшений.