Мэр Тобольска Афанасьев сократил расходы на Новый год на фоне СВО

В Тобольске отменят новогодний фейрверк Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мэрия Тобольска откажется от новогоднего фейерверка и сократит некоторые другие траты на празднование. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Максим Афанасьев. Часть сэкономленных средств будет потрачено на детей мобилизованных в ВС РФ тоболяков.

«Первое — убираем фейерверк. Второе — вместо традиционного концерта для почетных и заслуженных граждан проведем благотворительные утренники, спектакли и концерты для детей военнослужащих. Предусмотрим в смете средства на участие в традиционной городской „Елке желаний“ всех ребят, чьи папы сейчас защищают Родину», — написал градоначальник.

Кроме того, мэрия не будет тратиться на новую праздничную иллюминацию. «У нас в хорошем состоянии все существующие украшения», — отметил Афанасьев.

При этом часть традиционных праздничных мероприятий сохранится. «Предлагаю не отказываться от того, что нас объединяет, сплачивает и делает сильнее. Это все наши зимние ледовые корты для массового катания, состязаний, в том числе семейный конкурс по строительству снежных фигур», — заявил мэр Тобольска.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По указу президента РФ Владимира Путина призвать планируется 300 тысяч человек.