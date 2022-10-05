Курганские власти решили не тратить деньги на Новый год из-за мобилизации

Шумков заявил, что в Курганской области не будут тратиться на Новый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных. Об это он написал в своем telegram-канале.

«Друзья. Мы привыкли, что и Курган, и большинство административных центров к Новому году загораются дополнительной иллюминацией. Строятся красивые новые городки, ставятся яркие украшения. Уверен, вы все поймете нас и поддержите то, что средства, которые мы планировали направить на данные цели, в этом году пойдут на экипировку и приобретение снаряжения для наших мобилизованных парней. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — написал Шумков.

При этом губернатор отметил, что в муниципалитетах региона на Новый год будут использовать украшения, которые были закуплены в предыдущие годы.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал выделить материальную помощь семьям курганских военных. Также сообщалось, что глава региона осудил «барыг», которые взвинтили цены на экипировку для мобилизованных.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что мобилизации из запаса подлежат 300 тысяч граждан.