07 октября 2022

Пресс-секретарь Зеленского: президент вряд ли явится на саммит G20

Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о приезде президента на саммит G20
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о приезде президента на саммит G20 Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли приедет на саммит G20, как это было сказано ранее. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Нет, окончательное решение еще не принято», — доложил Никифоров. Его слова приводит украинское интернет-издание «Страна.ua».

В пятницу, 7 октября, посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багинс заявил, что президент России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 на Бали. Он заверил, что лидеров стран поселят в разных местах.

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Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли приедет на саммит G20, как это было сказано ранее. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. «Нет, окончательное решение еще не принято», — доложил Никифоров. Его слова приводит украинское интернет-издание «Страна.ua». В пятницу, 7 октября, посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багинс заявил, что президент России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 на Бали. Он заверил, что лидеров стран поселят в разных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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