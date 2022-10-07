Пресс-секретарь Зеленского: президент вряд ли явится на саммит G20

Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о приезде президента на саммит G20
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли приедет на саммит G20, как это было сказано ранее. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
«Нет, окончательное решение еще не принято», — доложил Никифоров. Его слова приводит украинское интернет-издание «Страна.ua».
В пятницу, 7 октября, посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багинс заявил, что президент России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 на Бали. Он заверил, что лидеров стран поселят в разных местах.
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